Помощник госсекретаря: США готовы к углублению сотрудничества с Турцией

Соединенные Штаты выступают за углубление сотрудничества с Турцией. Об этом заявила «Анадолу» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, интересы Вашингтона и Анкары по многим направлениям совпадают и две страны могут многое сделать вместе.

«Диалог между США и Турцией продолжается на регулярной основе. Наши связи основаны на прочной оборонной базе сотрудничества», - сказала Донфрид.