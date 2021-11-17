В деле киллера Асадова появился Турал Алиев

Отдел информации 14:47

Ранее haqqin.az писал об аресте властями Кипра уроженца Азербайджана, гражданина России Орхана Асадова, который готовил покушение на израильских бизнесменов. В списке целей киллера был и израильский миллиардер Тедди Саги, гражданин Кипра. Асадова задержали через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили миллиардера о готовящемся на него покушении. И вот теперь стало известно, что задержан и предполагаемый сообщник Асадова. По данным местной газеты Cyprus Post, новый подозреваемый - азербайджанец Турал Алиев. Отмечается, что именно он снабдил Орхана Асадова пистолетом с глушителем. Полиция Северного Кипра продолжает расследование в отношении Т.Алиева. Сообщается, что его арест был основан на сведениях, полученных с греческого Кипра через Бюро обмена информацией. Турал Алиев заключен под стражу.

До ареста Алиева полиция обыскала отель, в котором Орхан Асадов останавливался на Северном Кипре, и обнаружила мобильный телефон, который, как предполагается, принадлежал ему. После прослушивания записей телефонных разговоров полиция выяснила, что Асадов в августе и сентябре 2021 года обсуждал с Туралом Алиевым, жителем района Искеле, доставку пистолета с глушителем в район Магуса на Северном Кипре. После ареста Турала Алиева полиция провела обыски в порту Магуса, а также в Искеле и прилегающем к нему селе. Были обнаружены дополнительные доказательства того, что Алиев связан с Асадовым и пятью другими подозреваемыми.