В деле киллера Асадова появился Турал Алиев
Ранее haqqin.az писал об аресте властями Кипра уроженца Азербайджана, гражданина России Орхана Асадова, который готовил покушение на израильских бизнесменов. В списке целей киллера был и израильский миллиардер Тедди Саги, гражданин Кипра. Асадова задержали через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили миллиардера о готовящемся на него покушении.
И вот теперь стало известно, что задержан и предполагаемый сообщник Асадова. По данным местной газеты Cyprus Post, новый подозреваемый - азербайджанец Турал Алиев. Отмечается, что именно он снабдил Орхана Асадова пистолетом с глушителем. Полиция Северного Кипра продолжает расследование в отношении Т.Алиева. Сообщается, что его арест был основан на сведениях, полученных с греческого Кипра через Бюро обмена информацией. Турал Алиев заключен под стражу.
До ареста Алиева полиция обыскала отель, в котором Орхан Асадов останавливался на Северном Кипре, и обнаружила мобильный телефон, который, как предполагается, принадлежал ему. После прослушивания записей телефонных разговоров полиция выяснила, что Асадов в августе и сентябре 2021 года обсуждал с Туралом Алиевым, жителем района Искеле, доставку пистолета с глушителем в район Магуса на Северном Кипре. После ареста Турала Алиева полиция провела обыски в порту Магуса, а также в Искеле и прилегающем к нему селе. Были обнаружены дополнительные доказательства того, что Алиев связан с Асадовым и пятью другими подозреваемыми.
Напомним, что после ареста О.Асадова на Кипре были задержаны еще пять человек - три пакистанца (один из них - курьер службы доставки еды), ливанец и еще один подозреваемый, сведения о котором не разглашается. Их вычислили благодаря информации, предоставленной израильской разведкой.
По сообщениям израильских СМИ, на мобильном телефоне Асадова имелись видеозаписи, связанные с «Хезболлой». Отмечается, что он является членом хусейнистской организации в России. Кипрская полиция заявляет, что террористический заговор был пресечен в последнюю минуту. Асадов улетел из России на Кипр в середине сентября, неоднократно посещал северную часть острова и возвращался. Его арестовали, когда он в очередной раз пересек контрольно-пропускной пункт, намереваясь проникнуть в греческую часть острова. Сообщается, что в России Асадов занимался торговлей фруктами и овощами и был водителем такси.