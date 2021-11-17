И Украина вызвала посла Болгарии в МИД
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и ждет от президента Румена Радева опровержение его слов о "российском Крыме". Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.
"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов" - говорится в сообщении.
Также отмечается, что слова болгарского президента о Крыме не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии, заявившей о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности.
Посол, в свою очередь, заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.
Ранее во время предвыборных теледебатов Румен Радев заявил, что "в настоящий момент Крым российский".
Напомним, что накануне посла Болгарии в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с утверждениями о вмешательстве Турции в президентские и парламентские выборы в Болгарии и во внутренние дела этой страны.