И Украина вызвала посла Болгарии в МИД

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и ждет от президента Румена Радева опровержение его слов о "российском Крыме". Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что слова болгарского президента о Крыме не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии, заявившей о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности.