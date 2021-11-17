Наркокартели устроили бойню за новые территории

В мексиканском штате Сакатекас неизвестные убили 10 человек, тела 9 из которых были вывешены на пешеходном мосту, а еще одно обнаружили на обочине дороги, передает Anadolu.

Отмечается, что все убитые – мужчины и в настоящий момент выясняются их личности.

Предполагается, что массовое убийство связано с борьбой преступных группировок Мексики за контроль над территориями. В частности, между одной из новейших и наиболее быстро растущих преступных группировок Мексики – «Картелем нового поколения Халиско» и картелем «Синалоа» развернулась нешуточная борьба за контроль над стратегически важным для банд наркобизнеса штатом Сакатекас.

По данным СМИ, в прошлом году в Сакатекасе в результате криминальных разборок погибли 1 065, а в январе - июле 2021-го – свыше 800 человек.

Всего за первые 9 месяцев 2021 года в Мексике было убито более 25 тыс. человек.