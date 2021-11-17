Известные общественные деятели и блогеры поддержали конкурс «Шаг в Цифровое будущее»
Известные общественные деятели и блогеры поддерживают проведение республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее», организованного Минобразования Азербайджана. Отметим, что регистрация, а также первый этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее» продлятся до 18:00 19 ноября. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке https://codehour.algoritmika.az/
По мнению общественных деятелей, за цифровыми технологиями будущее, поэтому данный конкурс был встречен с большим энтузиазмом.
Как отметил у себя на странице в социальной сети Бахрам Багирзаде, на днях стартовал масштабный республиканский конкурс в рамках проекта Минобразования «Цифровые навыки». Регистрация для участия в конкурсе и 1-й этап конкурса «Шаг в Цифровое будущее» уже начались! Он пригласил всех школьников 5-9 классов принять участие в данном масштабном мероприятии.
В свою очередь, директор İctimai Radio DJ Fateh на своей странице в Инстаграм подробно рассказал о конкурсе, призвав своих подписчиков пригласить своих детей принять участие в этом грандиозном конкурсе.
Поэтесса, член Союза писателей Азербайджана Захра Бадалбейли также поддержала конкурс. Она рассказала о том, что в последние годы в рамках проекта «Цифровые навыки» уроки информатики в школе стали проводиться более интересно и современно, что не может не радовать, так как это даст толчок для развития ИТ-сферы в стране. Бадалбейли рассказала о конкурсе «Шаг в Цифровое будущее», в котором могут принять участие все желающие ученики 5-9 классов. Она отметила, что конкурс пройдет в три этапа, а победители будут награждены ценными подарками.
В свою очередь, известный журналист, блогер Азер Гариб заявил у себя на странице в Фейсбуке, что всегда поддерживает проекты, направленные на развитие молодежи, поэтому сегодня хочет рассказать о республиканском конкурсе «Шаг в Цифровое будущее» и призвать родителей в содействии своим детям для участия в данной инициативе. Такой конкурс, считает он, позволит увеличить интерес школьников к новым технологиям, а также положительно повлияет на их дальнейшее развитие, ведь за информационными технологиями будущее.
Напомним, конкурс проводится Министерством образования совместно с международной школой программирования «Алгоритмика» для учащихся V-IX классов в рамках глобального движения «Час кода». После регистрации каждый участник автоматически попадёт в личный кабинет с заданиями первого этапа. В момент, когда участники приступят к решению заданий, у них не будет ограничения по времени, но важно помнить, что при выборе победителей учитываются не только решённые задания, но и время, затраченное на них. Всего на первом этапе конкурсантов ждет 15 заданий по ключевым темам школьного курса информатики.
Те школьники, которые успешно выполнят все задания, пройдут во второй этап, доступ к которому откроется 23 ноября. В нем конкурсантам предстоит выполнить 7 заданий в форме миниквеста, где после каждого из первых шести заданий содержится подсказка для выполнения основного - седьмого задания. Подсказка открывается только в том случае, если задание, стоящее перед ней, выполнено верно.
Победители второго этапа выйдут в финал, который состоится в декабре в Баку. Очный этап представляет собой командное состязание, где в течение определенного заданного времени команды, составленные случайным образом из победителей прошлых этапов, будут соревноваться друг с другом по выполнению командного проекта.
Основная цель конкурса и в целом движения «Час кода» направлена не только на развитие навыков программирования для тех, кто планирует связать свою судьбу с IT-индустрией, но и на использование современных интерактивных технологий в обучении. Также организация очередного конкурса в рамках проекта «Цифровые навыки» еще раз продемонстрирует учащимся, насколько предмет «информатика» может быть увлекательным.
Победителей конкурса наградят дипломами и ценными подарками.