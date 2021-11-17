Известные общественные деятели и блогеры поддержали конкурс «Шаг в Цифровое будущее»

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Известные общественные деятели и блогеры поддерживают проведение республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее», организованного Минобразования Азербайджана. Отметим, что регистрация, а также первый этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее» продлятся до 18:00 19 ноября. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке https://codehour.algoritmika.az/ По мнению общественных деятелей, за цифровыми технологиями будущее, поэтому данный конкурс был встречен с большим энтузиазмом. Как отметил у себя на странице в социальной сети Бахрам Багирзаде, на днях стартовал масштабный республиканский конкурс в рамках проекта Минобразования «Цифровые навыки». Регистрация для участия в конкурсе и 1-й этап конкурса «Шаг в Цифровое будущее» уже начались! Он пригласил всех школьников 5-9 классов принять участие в данном масштабном мероприятии.

В свою очередь, директор İctimai Radio DJ Fateh на своей странице в Инстаграм подробно рассказал о конкурсе, призвав своих подписчиков пригласить своих детей принять участие в этом грандиозном конкурсе.

Поэтесса, член Союза писателей Азербайджана Захра Бадалбейли также поддержала конкурс. Она рассказала о том, что в последние годы в рамках проекта «Цифровые навыки» уроки информатики в школе стали проводиться более интересно и современно, что не может не радовать, так как это даст толчок для развития ИТ-сферы в стране. Бадалбейли рассказала о конкурсе «Шаг в Цифровое будущее», в котором могут принять участие все желающие ученики 5-9 классов. Она отметила, что конкурс пройдет в три этапа, а победители будут награждены ценными подарками.

В свою очередь, известный журналист, блогер Азер Гариб заявил у себя на странице в Фейсбуке, что всегда поддерживает проекты, направленные на развитие молодежи, поэтому сегодня хочет рассказать о республиканском конкурсе «Шаг в Цифровое будущее» и призвать родителей в содействии своим детям для участия в данной инициативе. Такой конкурс, считает он, позволит увеличить интерес школьников к новым технологиям, а также положительно повлияет на их дальнейшее развитие, ведь за информационными технологиями будущее.