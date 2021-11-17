Франция и Россия хотят заложить основы мира между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает важным поддержание диалога с Россией по ряду вопросов, в том числе и азербайджано-армянскому конфликту. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью газете Le Monde.

Глава МИД Франции отметил необходимость совместно с Россией «заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном».

«Диалог необходим, особенно во время кризисов», - сказал он.

По его словам, Париж и Москва могут также работать в координации с целью возобновления переговоров по «ядерной сделке» с Ираном.