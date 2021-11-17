В рамках традиционной встречи с представителями СМИ в конце каждой недели генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев провел очередную встречу с журналистами.

На состоявшейся уже в 5-й раз акции «Открытые двери» гендиректор ПО ответил на вопросы представителей СМИ, а также на вопросы граждан, заданные через социальные сети, и замечания членов созданного при ПО «Азеригаз» Общественного совета.

Отметим, что основная цель регулярных встреч с представителями прессы заключается в том, чтобы они могли без проблем адресовать интересующие их вопросы по газоснабжению генеральному директору производственного объединения.