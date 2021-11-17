Лавров уверен: встреча Алиева, Путина и Пашиняна состоится

Встреча России, Азербайджана и Армении состоится, для этого необходимо согласие сторон, с уверенностью сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

"Вы сказали, что комментарий Кремля по поводу возможной предстоящей трехсторонней встречи заключался в том, что для встречи нужен консенсус. Я могу подтвердить, что для того, чтобы был консенсус, нужно, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится", - сказал российский министр, сообщает РИА Новости.