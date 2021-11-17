«Грузия не примет участия в проекте консультативного регионального механизма «3+3», считая, что он имеет геополитическое значение». Об этом в своем выступлении в парламенте заявил вице-премьер Грузии, глава МИД страны Давид Залкалиани, передает «Спутник»

По его словам, позицию Грузии он объяснил в ходе встреч с представителями Турции, Азербайджана, Армении и Ирана.

Залкалиани также отметил, что главной причиной отказа от участия в формате является фактор России.

При этом глава внешнеполитического ведомства считает, что альтернативой может стать предложенный Тбилиси формат - платформа трех с участием Грузии, Азербайджана и Армении.