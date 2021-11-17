Грузия не примет участия в инициативе Алиева и Эрдогана из-за России
«Грузия не примет участия в проекте консультативного регионального механизма «3+3», считая, что он имеет геополитическое значение». Об этом в своем выступлении в парламенте заявил вице-премьер Грузии, глава МИД страны Давид Залкалиани, передает «Спутник»
По его словам, позицию Грузии он объяснил в ходе встреч с представителями Турции, Азербайджана, Армении и Ирана.
Залкалиани также отметил, что главной причиной отказа от участия в формате является фактор России.
При этом глава внешнеполитического ведомства считает, что альтернативой может стать предложенный Тбилиси формат - платформа трех с участием Грузии, Азербайджана и Армении.
«У нас нет амбиций, чтобы в рамках нашей платформы обсуждать вопросы политического характера или демаркации и делимитации. Речь может идти о сугубо инфраструктурных вопросах, экономических и транспортных проектах», - сказал Залкалиани.
Он пояснил, что могут рассматриваться также вопросы функционирования портов, логистики, железнодорожной инфраструктуры, то есть весь спектр тем, представляющих интерес, в том числе и для двух стран.
Глава МИД Грузии подчеркнул, что цель его страны - предложить соседям экономические проекты, которые позволят снять напряжение в регионе, установить мир в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Напомним, что с инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.