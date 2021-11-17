Тысячи сторонников Саакашвили собрались в центре Тбилиси

В пятницу, 19 ноября, голодающий уже 49-й день бывший президент Грузии потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. За несколько минут до начала масштабной протестной акции в министерстве юстиции сообщили, что готовы перевести экс-президента Грузии в военный госпиталь в городе Гори, находящийся в ведомстве министерства обороны.

«Что мы должны сделать сейчас? Мы должны дождаться его ответа, и его ответ будет правильным, он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем», – заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ника Мелия, выступая на митинге у здания парламента.

В настоящее время в больнице Глданской тюрьмы находится один из лидеров «Национального движения» - Эка Херхеулидзе. Ожидается, что она сообщит, согласен ли третий президент на перевод в военный госпиталь.