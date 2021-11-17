Глава Госагентства отчитался о проделанной работе и ответил на наболевшие вопросы

По его словам, оценка инвалидности осуществляется посредством электронной инфраструктуры (подсистема «Инвалидность») на основании информации в записях, введенных в электронную систему медицинского учреждения, без контакта гражданин-чиновник (эксперт). Не зная, кому выписано направление и из какого медицинского учреждения оно отправлено, медицинские эксперты принимают решения совершенно объективно и прозрачно.

Подчеркнув, что по поручению президента Ильхама Алиева были осуществлены масштабные реформы в социальной сфере, Байрамов отметил, что эти реформы также охватывают сферу оценки инвалидности.

Председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов провел пресс-конференцию, посвященную работе, проводимой в Азербайджане в области оценки инвалидности и оказания реабилитационных услуг инвалидам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Отметив, что инвалидам сейчас активно назначаются соответствующие социальные выплаты через электронную систему, председатель госагентства подчеркнул, что их объем постоянно увеличивается - за последние три года он вырос в среднем вдвое.

Анар Байрамов также сказал, что особое внимание уделяется оценке инвалидности военнослужащих, раненных в Отечественной войне. Он сообщил, что в этом направлении работает комиссия, созданная решением Кабинета министров, совместно с представителями других ведомств. Прежде всего члены комиссии проводят визуальный осмотр военнослужащих и соответствующей документации. Справки выдаются военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, Внутренних войск и Государственной пограничной службы (для определения связи ранений или заболеваний с военной службой), а направления (форма 88) вносятся в электронную систему медицинскими учреждениями. На заключительном этапе проводится оценка инвалидности. В прошлом 2200 ветеранов Отечественной войны получили назначение инвалидности в связи с защитой территориальной целостности нашей страны, и эта работа продолжается и сегодня.

Председатель агентства отметил, что за минувший период 2021 года инвалидность уже назначена около 50 тысячам граждан, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Байрамов сообщил, что инвалиды войны наряду с семьями шехидов обеспечиваются квартирами и индивидуальным жильем. На данный момент этой категории лиц предоставлено более 11 000 квартир и частных домов. Распоряжением президента от 25 января 2021 года планируется предоставить еще 11 тысяч квартир и частных домов в 2021-2025 годах. 3 тысячи из них (в 5 раз больше, чем в 2018 году) предоставят владельцам в 2021 году, причем 1 850 уже выданы. Наряду с семьями шехидов и инвалидами войны квартиры также предоставляются Героям Отечественной войны, инвалидам по зрению, выпускникам государственных детских учреждений. С учетом данной категории лиц количество квартир, предоставленных министерством в этом году, достигает 2200.

Также за 10 месяцев 2021 года госагентство предоставило 38 670 протезно-ортопедических и других средств реабилитации 7615 инвалидам, в том числе 908 инвалидных колясок с моторизованным двигателем. За последние два года после капитального ремонта и реконструкции введено в эксплуатацию 12 объектов реабилитации и социального обслуживания, оснащенных современным оборудованием. За первые 10 месяцев текущего года в этих реабилитационных учреждениях были оказаны реабилитационные услуги 6 450 инвалидам, инвалидам войны, а также услуги социально-психологической поддержки 1040 ветеранам Отечественной войны. Ведется работа по обеспечению инвалидов войны высокотехнологичными электронными протезами. 160 военнослужащих, раненных во время Отечественной войны и потерявших нижние и верхние конечности, обеспечены 168 протезами последнего поколения.

Было отмечено, что некоторые СМИ и пользователи соцсетей, не ссылаясь на какую-либо официальную информацию, распространяют совершенно не обоснованные сведения, направленные на формирование ложного общественного мнения, как, например, что «200 000 человек отменили инвалидность и урезали пенсии». Эти высказывания, которые могут бросить тень на прозрачность назначений инвалидности и являются манипуляциями от имени уязвимых групп, совершенно не обоснованы, отметил председатель госагентства.

Социальные пособия по инвалидности никогда не урезались, на сегодня таких случаев не зафиксировано. Такие социальные пособия выплачиваются в период нетрудоспособности, а по истечении данного периода истекает и назначение этого социального пособия. Таким образом, если человек с инвалидностью имеет временную нетрудоспособность, он должен знать, когда истекает период нетрудоспособности, и вовремя собрать необходимые медицинские документы, чтобы с этого времени включить элемент в электронную систему.

Иногда возникают определенные задержки при повторной оценке инвалидности, например, при подаче заявления о продлении срока нетрудоспособности, при сборе документов, и направление приходит с опозданием после окончания срока назначения инвалидности. Ввиду таких обстоятельств в целях обеспечения гуманного подхода в июле этого года в законодательство о правах инвалидов были внесены поправки и, таким образом, повторное назначение в течение 6 месяцев после истечения срока инвалидности оформляется с даты истечения срока предыдущей нетрудоспособности. То есть человек может получить социальное пособие по инвалидности за данный период.

В «Положении о критериях установления инвалидности и инвалидности», утвержденном Кабинетом министров 30 декабря 2015 года, четко прописано, при каких заболеваниях или травмах определяется инвалидность. Оценка инвалидности проводится в соответствии с требованиями настоящего положения. Решение о назначении инвалидности принимается в случае ограничения жизнедеятельности вследствие врожденных либо вызванных болезнью или травмой психических или физических недостатков.

Иногда звучат необоснованные утверждения о том, что инвалиды повторно обследуются. Лица, которым были ампутированы конечности, например, руки, или ноги, получают пожизненную инвалидность и никогда не вызываются на обследование.

Значительно расширены функциональные возможности инфраструктуры цифровой оценки инвалидности. Подсистема инвалидности претерпела более 20 улучшений за последние месяцы. Была введена новая подсистема под названием "Военно-медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование". Эти нововведения также повысили эффективность и прозрачность проведения медико-социальных обследований, возможность объективного, гибкого рассмотрения обращений.

На пресс-конференции были даны ответы на вопросы представителей СМИ.