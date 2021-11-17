Стали известны новые подробности в деле шпиона-уборщика в доме министра обороны Израиля Бени Ганца. Об этом сообщает 9 канал.

Бени Ганц и его супруга наняли на работу Омри Горена-Гороховски по рекомендации знакомых.

Согласно информации, Омри Горен-Гороховски и его супруга два раза в неделю проводили работы по хозяйству в доме главы минобороны в качестве самозанятых предпринимателей клининговой компании. Ганц сам лично платил семейной паре, переводя деньги через приложение bit.

Сообщается, что Горен-Гороховски начал работу в доме Ганцев до того, как глава партии "Кахоль-Лаван" возглавил минобороны. Однако неизвестно освободит ли это ШАБАК от ответственности за недосмотр, так как если бы его сотрудники осуществили тщательную проверку работника, то обнаружили бы, что у него пять судимостей за ограбления и кражи, а также четыре тюремных срока.