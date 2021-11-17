Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев принял представителей офиса ВОЗ в нашей стране, Министерства здравоохранения Турции и Эгейского университета, об этом haqqin.az сообщили в министерстве.

Приветствуя гостей, Теймур Мусаев подчеркнул, что между двумя странами сложились дружеские, братские отношения. В своем выступлении временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана указал на взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами во всех сферах, в том числе в области медицины.