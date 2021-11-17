Азербайджан против Нидерландов и России на чемпионате Европы по шахматам
Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Словении будет сыгран 7-й тур.
Мужская сборная Азербайджана встретится с командой Нидерландов. У нашей сборной 9 очков. Мы занимаем 2-е место. Лидирует Россия, у которой 10 баллов. По 9 очков также имеют Украина, Испания, Армения и те же Нидерланды.
Нидерланды - Азербайджан
Аниш Гири (2774) - Шахрияр Мамедъяров (2765)
Йорден ван Форест (2701) - Теймур Раджабов (2763)
Макс Вармердам (2608) - Гадир Гусейнов (2665)
Эрик ван ден Доэль (2594) – Ниджат Абасов (2634).
Напомним, мужская сборная Азербайджана в первых шести турах обыграла Италию (4:0), Сербию (3:1), Германию (2,5:1,5), а также сыграла вничью с Венгрией, Россией и Арменией.
Женская сборная Азербайджана сегодня постарается оказать сопротивление лидеру – команде России. С 9 очками наши шахматистки занимают 3-ю позицию, уступая только россиянкам (12 очков) и грузинкам (10).
Азербайджан - Россия
Гюнай Мамедзаде (2459) – Александра Горячкина (2604)
Ханым Баладжаева (2369) – Катерина Лагно (2550)
Ульвия Фаталиева (2309) – Валентина Гунина (2480)
Говхар Бейдуллаева (2278) – Полина Шувалова (2515).
Азербайджанские шахматистки в предыдущих турах одолели Турцию (4:0) и Швецию (4:0), затем уступили Грузии (1:3), одолели Германию (3:1), сыграли вничью с Украиной (2:2) и победили Италию (2,5:1,5).