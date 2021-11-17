Революционное движение NIDA оправдали... и заплатили 188 тысяч

На сегодняшнем заседании пленума Верховного суда рассматривалось дело четырех бывших членов гражданского движения NIDA - Заура Гурбанлы, Рашадата Ахундова, Рашада Гасанова и Узеира Мамедли.

Как сообщает haqqin.az, на основании решения Европейского суда по правам человека пленум пришел к выводу, что члены NIDA не совершали никаких преступлений в 2013 году и были ошибочны арестованы.

Решением Верховного суда уголовное дело в отношении четырех вышеуказанных лиц прекращено, они были оправданы. Постановлением также предусмотрена компенсация в размере 188 тысяч манатов за их незаконное и необоснованное задержание.

Бывшие члены гражданского движения NIDA были арестованы в марте 2013 года по обвинению в организации беспорядков и незаконном хранении оружия и приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 8 лет. Некоторые из них уже были помилованы распоряжением президента. Только один член организации, Илькин Рустамзаде, находился в заключении до марта 2019 года.