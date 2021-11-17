В ходе выступления после переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде глава МИД России Сергей Лавров случайно перешел на английский, но затем исправил свою ошибку.

“Когда вы так требовательно спрашиваете, что Russia – о господи, Russia! – что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!” — отметил он. Такая реакция последовала за вопросом шведского журналиста, который поинтересовался, будет ли Москва совершать шаги, чтобы исправить печальные отношения с Западом.

Лавров отметил, что такие мысли уже стали традицией представителей стран Запада, и это полностью подрывает основы, на которых строится ОБСЕ и современная архитектура международных отношений.