AZAL начнет летать еще в один аэропорт Москвы

Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» с 1 декабря начинает выполнять специальные рейсы в еще один аэропорт Москвы - "Внуково" (VKO). Начиная с этой даты также увеличивается число рейсов в аэропорт "Домодедово" (DME). Рейсы в оба аэропорта будут выполняться ежедневно. Таким образом, общее количество рейсов из Баку в столицу России будет доведено до 14 в неделю. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе национального AZAL.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.