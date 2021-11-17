Московская полиция провела массовые задержания мигрантов, участвовавших в акции киргизских националистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, поводом для задержаний изначально стало массовое скопление автомобилей на парковке у торгового комплекса «Европолис» в столичном районе Ростокино. Владельцы транспортных средств катались, снимали видео и скандировали речовки, привлекая к себе внимание местных жителей.

Напуганные москвичи вызвали полицейских, которые на месте задержали 37-летнего Эмила Бекиева и его друзей. Сначала мужчина называл себя известным у себя на родине певцом и заявлял, что снимал клип в столице, однако позже выяснилось, что он является членом националистического движения.

На Бекиева составили протокол за нарушение правил проведения публичных акций. Еще троих задержанных националистов обвинили в нарушении миграционного законодательства. На данный момент полиция ищет остальных участников.