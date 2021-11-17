Азербайджан передал Армении тела трех военных, погибших 16 ноября
Азербайджан при посредничестве российского миротворческого контингента передал армянской стороне тела трех солдат, погибших 16 ноября в боях на Лачинско-Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы, сообщает Sputnik Армения.
По предварительным данным, тела были эвакуированы с территории села Ишханасар.
Данные о личности погибших военных обнародует министерство обороны Армении.
Напомним, 16 ноября вооруженные силы Армении, грубо нарушив условия Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также фундаментальные принципы и нормы международного права, начали обстрел из артиллерийских установок различного калибра позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском и Лачинском районах.