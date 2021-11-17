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Американский журнал Foreign Policy в своей опубликованной статье рассматривает возможность поддержки позиции США со стороны Европейского союза против растущего развития КНР. В статье «Форин полиси», проанализировав возможность военного взаимодействия Европы с США в противостоянии с Китаем, выразил сомнения в поддержке Вашингтона Брюсселем в этом противостоянии, пишет Parstoday. В статье, написанной профессором Гарвардского университета, специалистом по международным отношениям Стивеном Уолтом, говорится, что администрация США во главе с Джо Байденом готова управлять долгосрочным конфликтом с Китаем и не скрывала желание создать широкий круг союзников для стратегической конкуренции с КНР.

«Форин полиси» также пишет, что такой подход считается логичным в Азии и у большинства азиатских стран есть веские основания для беспокойства по поводу регионального доминирования Китая, и Соединенные Штаты не смогут противостоять Китаю без централизованного взаимодействия с Японией, Австралией, Южной Кореей и Индией. «Байден и его азиатские партнеры надеются, что Европейский Союз будет частью усилий по противостоянию Китаю, но для Европы все представляется по-другому», - говорится в статье. Стивен Уолт написал в статье, что, по самым лучшим оценкам, США и Европа будут продолжать работать вместе по ряду вопросов мягкой войны, включая права человека, общественное здравоохранение, нераспространение ядерного оружия и некоторые усилия по реформированию системы мировой экономики и тому подобное. Европа намерена сосредоточиться на опасностях, которые есть рядом Европейцы теперь будут сосредоточены в основном на опасностях, которые их окружают. Большинство европейских стран скептически относятся к тому, чтобы подвергать себя опасности для сохранения баланса сил в Азии. «То, что сейчас происходит, это - изменение структуры распределения власти и угроз, которые постепенно возникают после распада СССР, часть которых восходит к однополярной эпохе 1993-2003 гг. Сегодняшний мир - это несбалансированный многополярный мир, а это означает, что существуют неоднозначные угрожающие условия для многих стран и множество вариантов для крупных и средних держав» - далее пишет «Форин полиси»..