Будет ли Европа поддерживать США в противостоянии с Китаем? Foreign Policy
Американский журнал Foreign Policy в своей опубликованной статье рассматривает возможность поддержки позиции США со стороны Европейского союза против растущего развития КНР.
В статье «Форин полиси», проанализировав возможность военного взаимодействия Европы с США в противостоянии с Китаем, выразил сомнения в поддержке Вашингтона Брюсселем в этом противостоянии, пишет Parstoday.
В статье, написанной профессором Гарвардского университета, специалистом по международным отношениям Стивеном Уолтом, говорится, что администрация США во главе с Джо Байденом готова управлять долгосрочным конфликтом с Китаем и не скрывала желание создать широкий круг союзников для стратегической конкуренции с КНР.
«Форин полиси» также пишет, что такой подход считается логичным в Азии и у большинства азиатских стран есть веские основания для беспокойства по поводу регионального доминирования Китая, и Соединенные Штаты не смогут противостоять Китаю без централизованного взаимодействия с Японией, Австралией, Южной Кореей и Индией.
«Байден и его азиатские партнеры надеются, что Европейский Союз будет частью усилий по противостоянию Китаю, но для Европы все представляется по-другому», - говорится в статье.
Стивен Уолт написал в статье, что, по самым лучшим оценкам, США и Европа будут продолжать работать вместе по ряду вопросов мягкой войны, включая права человека, общественное здравоохранение, нераспространение ядерного оружия и некоторые усилия по реформированию системы мировой экономики и тому подобное.
Европа намерена сосредоточиться на опасностях, которые есть рядом
Европейцы теперь будут сосредоточены в основном на опасностях, которые их окружают. Большинство европейских стран скептически относятся к тому, чтобы подвергать себя опасности для сохранения баланса сил в Азии.
«То, что сейчас происходит, это - изменение структуры распределения власти и угроз, которые постепенно возникают после распада СССР, часть которых восходит к однополярной эпохе 1993-2003 гг. Сегодняшний мир - это несбалансированный многополярный мир, а это означает, что существуют неоднозначные угрожающие условия для многих стран и множество вариантов для крупных и средних держав» - далее пишет «Форин полиси»..
Коалиция стран с целью создания большего баланса перед предстоящей угрозой
«Страны обычно образуют коалиции с целью обеспечения большего баланса в противодействии угрозам, с которыми они сталкиваются, а уровень угрозы определяется четырьмя элементами: общей силой, географической близостью, наступательными возможностями и целями», - говорится в статье.
Таким образом, соседние страны, обладающие большой экономической и политической мощью, представляют большую угрозу, чем страны, расположенные дальше, и поэтому для соседних стран предпочтительно сформировать коалицию против этой страны.
И при одинаковых условиях, страны с большими армиями и наступательными возможностями считаются большими угрозами, чем страны со слабыми военными возможностями.
С точки зрения теории баланса угроз легко понять нынешние подходы в Азии. Современный Китай забил тревогу четырем элементам угрозы, именно поэтому его азиатские соседи действуют по разным методам и пытаются укрепить взаимоотношения с США. Но какое это имеет значение для Европы?
Китай не представляет угрозы для европейцев
Журнал «Форин полиси» пишет, что растущая сила Китая и стремление этой страны использовать эту силу привели к появлению негативных подходов к Пекину, однако Европа находится далеко от Китая, поэтому Пекин не представляет угрозы территориальной целостности европейских стран или другому существенному фактору, т.е. национальной безопасности этой страны.
До сегодняшнего дня Китай никогда не оккупировал Европу, не атаковал ЕС ядерным оружием и не поддерживал широкомасштабные террористические атаки на зеленом континенте.
Даже очень могущественные ВМС Китая не объехали полмира, чтобы осадить европейцев. Китай также не стоит на грани отправки миллионов беженцев на границы европейских стран. Кроме того, маловероятно, что в ближайшем будущем Китай будет доминировать в Европе. Так почему Европа должна поддерживать антикитайский баланс?
Не в интересах Европы быть на стороне одной страны в соперничестве США с Китаем.
Американский журнал в своей статье также пишет, что не в интересах Европы (Франции, Германии, Британии, Испании и других европейских стран) выступать на стороне одной из двух стран в конкуренции США с Китаем.
«Соединенные Штаты стремятся противостоять Китаю, но Европейский союз хочет сотрудничать с Пекином», - заявил на прошлой неделе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Он далее добавил: «Главный вопрос для Европы - быть независимой от США и иметь возможность защищать свои собственные интересы, будь то экономические или стратегические».
«Большинство европейских стран до сих пор скептически относились к развитию экономических отношений с Китаем. Это в то время, как экспорт Германии в Китай, который составлял около 1,6% в 2000 году, увеличился до более чем 7% в 2018 году. За тот же период доля США в экспорте в Китая, упал с 10,3% до 8,7%», - пишет «Форин полиси».
США намерены увлечь за собой Европу под предлогом «общих ценностей»
Американский журнал далее пишет: «Администрация Байдена считает, что общие ценности могут помочь Соединенным Штатам и Европе создать великую коалицию против Китая, но зачем Европе предпринимать серьезные военные усилия для защиты или продвижения демократии на другом конце света, в то время как в настоящее время ЕС сталкивается с эрозией демократии в Венгрии и Польше и противостоянием продемократической деятельности в Беларуси».