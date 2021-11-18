Байден временно передаст полномочия президента Камале Харрис
Руководитель США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Также впервые в США женщина, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь сообщила, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию.
"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", – говорится в письменном заявлении Псаки.