Сын Пашиняна продает пиво в Ереване: В Армении снова вспомнили слова Никола

Анализируя ситуацию, произошедшую после провокаций со стороны ВС Армении на Лачинско-Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы, журналист сайта esse.am обрушился с критикой в адрес премьер-министра своей страны Никола Пашиняна.

«В каких условиях были взяты в плен военнослужащие? Какие шаги предпринимаются для поиска пропавших без вести? Кто ведет переговоры о возвращении пленных? На эти вопросы никто не отвечает. В нашей стране о пленных, кажется, вообще никто не помнит», - негодующе вопрошает журналист.

Автор отмечает, что несколько месяцев назад Никол Пашинян был готов даже отправить в Азербайджан своего сына вместо пленных.