Сын Пашиняна продает пиво в Ереване: В Армении снова вспомнили слова Никола
Анализируя ситуацию, произошедшую после провокаций со стороны ВС Армении на Лачинско-Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы, журналист сайта esse.am обрушился с критикой в адрес премьер-министра своей страны Никола Пашиняна.
«В каких условиях были взяты в плен военнослужащие? Какие шаги предпринимаются для поиска пропавших без вести? Кто ведет переговоры о возвращении пленных? На эти вопросы никто не отвечает. В нашей стране о пленных, кажется, вообще никто не помнит», - негодующе вопрошает журналист.
Автор отмечает, что несколько месяцев назад Никол Пашинян был готов даже отправить в Азербайджан своего сына вместо пленных.
8 июня, во время своей предвыборной кампании, он с трибуны заявил:
«Я официально заявляю от имени моего сына, не думайте, что я преувеличиваю, мой сын готов, он уже объявил, что готов ехать в Баку в качестве пленного или в любом другом статусе в обмен на всех наших пленных».
«Более того, он обращался к международным посредникам и властям Азербайджана с просьбой реализовать его предложение. Кампания закончилась, Пашинян снова захватил власть, прошло почти полгода, пленные не только не вернулись, но и их число увеличилось. Ашот Пашинян продает пиво на улице Сарьяна, а семейство Пашинянов, считающее проблему пленных собственным горем, роскошно отметило день рождения дочери Пашиняна», - подытожил журналист.