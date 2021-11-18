Азербайджанский политолог выдвинул гипотезы в европейском издании: Почему Азербайджан и Армения столкнулись 16 ноября?

19:50

В результате широкомасштабного контрнаступления Вооруженных Сил (ВС) Азербайджана в ответ на агрессию Армении 27 сентября 2020 года начался процесс освобождения азербайджанских территорий, оккупированных Арменией в ходе первой карабахской войны в начале 1990-х годов. Война, продолжавшаяся 44 дня и получившая название «Отечественная война», продемонстрировала силу славной азербайджанской армии и закончилась решительной победой Азербайджана. К 1 декабря 2020 года Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в результате подписанного 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией.

44-дневная война положила конец длительной оккупации азербайджанских земель и завершилась восстановлением суверенитета Азербайджана над этими территориями. Однако с момента подписания Заявления наблюдаются значительные отклонения в вопросе его соблюдения армянской стороной. Так, между сторонами неоднократно происходили боестолкновения в связи с нарушением положений достигнутых договоренностей со стороны Армении, пытающейся дестабилизировать ситуацию. Последняя провокация вооруженных сил Армении, начавшаяся 16 ноября около 11:00 с интенсивного обстрела приграничных военных позиций Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах, переросла в наиболее серьезные боевые действия с момента подписания вышеуказанного документа. ВС Азербайджана, дислоцированные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, незамедлительно провели экстренную операцию по пресечению боевых действий противника. Однако боестолкновения завершились потерей военнослужащих с обеих сторон. По данным Минобороны Азербайджана, 7 военнослужащих азербайджанской армии погибли, 10 – были ранены. Несмотря на отсутствие официальных сообщений о жертвах с армянской стороны, предполагается что погибли 20 и ранены 20 военнослужащих ВС Армении. Последнее боестолкновение следует рассматривать в свете различных инцидентов, произошедших за последние десять дней в регионе, а именно – крупных военных учений и угроз со стороны Ирана, сторонника Армении, который обвинил Азербайджан в военном присутствии своего заклятого врага, Израиля, в период Второй Карабахской Войны на территории Азербайджана рядом с границей Ирана; незаконного визита бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана; сбор армянских сил на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачине; нападения на блокпост в Шуше и взрыв гранаты, произведенные армянским гражданским населением; а также интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.

В этой связи, в представленном читателям материале, выдвигаются несколько гипотез и сценариев, приведших к последним боестолкновениям между Арменией и Азербайджаном: - Армения пытается интернационализировать проблему. Ни для кого не секрет, что с момента начала Второй Карабахской Войны Армения предпринимала многочисленные попытки интернационализации армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в связи с чем обращалась за помощью к России и своим «западным гарантам». Несмотря на тот факт, что Армения получила полную политическую, моральную и военную поддержку в указанный период, она обратилась к России с просьбой непосредственного военного вмешательства последней в целях гарантирования безопасности так называемой «Нагорно-Карабахской Республики». Однако, учитывая тот факт, что военная операция Азербайджанской Армии велась в рамках норм и принципов международного права на международно-признанной территории Азербайджана в ответ на продолжающуюся 30-летнюю армянскую оккупацию, Азербайджан призвал «третьи стороны» воздержаться от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Однако во время недавнего боестолкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами, которое произошло в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, Армения намеренно сообщила, что столкновение произошло на территории Армении, не указав точного места, и таким образом пытаясь создать почву для последующего обращения к России в целях защиты территориальной неприкосновенности Армении. Так, по сообщению агентства «Интерфакс», секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 16 ноября в эфире Общественного телевидения Армении заявил: «Учитывая нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении, мы призываем Россию защитить территориальную целостность Армении в соответствии с межгосударственным договором от 1997 года и выполнить взаимные обязательства в рамках существующих договоренностей».

Кроме этого, как сообщает Eurasianet.org, по этому поводу высказался армянский журналист Татул Акопян, задаваясь вопросами: «Почему ОДКБ и Россия игнорируют свои союзнические обязательства перед Ереваном, когда Азербайджан регулярно и открыто совершает вторжения на суверенную территорию Армении? Переход за какие красные линии приведет к тому, что Россия перестанет молчать?» В этой связи, стоит отметить, что в рамках двухсторонних договоренностей между Россией и Арменией, а также в соответствии с Уставом ОДКБ, Россия обязуется оказать военную помощь Армении путем непосредственного вмешательства в целях защиты последней лишь в случае нападения на нее третьих сторон. Армения также пытается привлечь внимание своих западных союзников к конфликту посредством Франции, страны, которая позиционирует себя «как наиболее решительного сторонника Армении в ее «священной войне» за признание событий 1915 года в Османской империи в качестве «геноцида». - Накануне демаркации пограничных линий между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, ВС Армении начали широкомасштабные провокации и военную операцию против Азербайджана по захвату возвышенностей в этом направлении государственной границы в целях захвата более выгодных стратегических позиций для получения военного превосходства, а также рычагов политического влияния за столом переговоров. - Незаконный и несанкционированный визит бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где размещены российские миротворческие силы в целях сохранения мира в регионе, с проведением различных встреч с «официальными лицами» так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», милитаристские высказывания о боевой готовности к новой войне с Азербайджаном накануне годовщины подписанного 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления показывает, что политическое и военное руководство Армении, подпитываемое реваншистскими идеями, намеренно нарушает положения отмеченного документа, предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать деятельность российских миротворцев. Недавнее столкновение 16 ноября 2021 года стало логическим продолжением этой политики политического и военного руководства Армении. - В армянском обществе царит хаос и политическая нестабильность, в условиях которой Пашинян утратил полный контроль над правительством и другими институтами национальной безопасности. Недавний несанкционированный визит бывшего министра обороны Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, сопровождаемый милитаристскими заявлениями, а также совершение военных провокаций на государственной границе со стороны ВС Армении, вполне возможно были реализованы по собственной инициативе Карапетяна с целью дестабилизации процесса. - Политическая нестабильность и военная эскалация могут быть выгодны определенным группам и политической оппозиции в Армении для свержения власти Пашиняна. Таким образом, после недавнего столкновения на армяно-азербайджанской государственной границе политическая оппозиция в Армении призвала Пашиняна и его правительство уйти в отставку. В связи с этим, как сообщает Eurasianet.org, Альянс Армении, основная оппозиционная фракция в парламенте Армении выступила с заявлением, в котором говорится, что «правительство Никола Пашиняна несет территориальные потери, вносит раскол и хаос в общество. Окончательный выход из этой ситуации – отставка властей. За отставкой Никола Пашиняна должно последовать объединение всех возможных политических сил и формирование нового правительства».

Кроме этого, Ованес Исханян, режиссер-документалист и критик Пашиняна, предложил через Facebook произвести походы «в кафе, рестораны, кинотеатры страны и призвать всех удалить турецких агентов [общий эпитет, используемый правительством Армении] из Армении», а также призвал оппозицию свергнуть правительство. - Хотя Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в недавних боестолкновениях на границе, он уволил министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его пост своего заместителя Сурена Папикяна. Эта замена дает повод говорить о том, что Пашинян хочет избавиться от военно-политической хунты предыдущих правительств Армении и получить контроль не только над ВС, но и усилить свое влияние по всей стране посредством назначения лояльных себе лиц на высокие посты. Последняя эскалация как нельзя лучше создает для этого благоприятные условия. Следуя данной логике, ожидаемо, что Пашинян также будет обвинять других военнослужащих в том, что они не справляются со своими обязанностями, в связи с чем будет решительно выступать за проведение военных реформ. В результате, многие высокопоставленные военные, оказавшие сопротивление политической программе Пашиняна, будут исключены из рядов ВС Армении. - Заявление Пашиняна относительно «предложения Армении о заключении мирного договора» сразу после прекращения огня между сторонами показывает то, что он «стремится подписать мирный договор», но предварительно проанализировав внутреннюю ситуацию в стране и подготовив общество к окончательному миру. Исходя из этого, Пашинян знал, что любая провокация на границе и военная операция против азербайджанской армии приведет к серьезным потерям для Армении. Этим актом он попытался показать армянскому обществу, что причиной этих событий являются те, кто хочет войны и выступает против мирного соглашения, без которого невозможен мир в регионе. В этой связи, Eurasianet сообщает, что официальные лица Армении «подчеркивали положительные моменты и пытались продать армянам потенциальные выгоды от новых сделок, включая экономические выгоды от новых торговых маршрутов и возможность, наконец, жить в мире со своими соседями». Кроме того, в интервью общественному телевидению от 7 ноября Пашинян сказал: «Мы разработали программу эры мирного развития… Мы получили мандат вступить эту эру от нашего народа в результате внеочередных парламентских выборов», - говорится в сообщении. Eurasianet. - Пашинян хочет подорвать доверие армянского общества к России. Хорошо известно, что Пашинян был одним из критиков сильного влияния России на Армению во всех сферах, в связи с чем изначально выступал против сотрудничества Армении с Россией, начиная с момента до своего прихода к власти и первых дней пребывания на посту. Таким образом, в последнем боестолкновении Пашинян намеренно призвал Россию вмешаться в ситуацию для защиты территориальной целостности Армении с полной уверенностью в том, что Россия воздержится от военного вмешательства, попытавшись разрешить ситуацию политическим путем. Это, в свою очередь, даст шанс Пашиняну показать армянскому обществу, что союз с Россией не представляет никакой ценности, и Россия не защищает и не будет защищать Армению в целях обеспечения ее государственной безопасности.