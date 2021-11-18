В Турции задержан палестинец, подозреваемый в убийстве президента Гаити

Власти Турции задержали 63-летнего палестинского бизнесмена Самира Насри Хандала в аэропорту Стамбула по подозрению в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Арест был произведен по запросу гаитянских властей через «Интерпол». Задержанный направлялся из США в Иорданию, а оттуда – в Вифлеем к своей больной матери, сообщает "Детали".

Родственники Хандала утверждают, что в момент убийства Моиза – 7 июля - предприниматель находился в США, и он никак не связан с этим преступлением. Они попросили палестинское руководство вмешаться и потребовать его освобождения.

По сообщению турецких СМИ, срок задержания Хандала местный суд продлил на 40 суток. Сообщается, что у палестинского бизнесмена есть гражданство Гаити. По данным СМИ, ему принадлежал дом, который арендовал один из участников заговора, и он мог быть одним из тех, кто спланировал это преступление.