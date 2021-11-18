В Турции задержан палестинец, подозреваемый в убийстве президента Гаити
Власти Турции задержали 63-летнего палестинского бизнесмена Самира Насри Хандала в аэропорту Стамбула по подозрению в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Арест был произведен по запросу гаитянских властей через «Интерпол». Задержанный направлялся из США в Иорданию, а оттуда – в Вифлеем к своей больной матери, сообщает "Детали".
Родственники Хандала утверждают, что в момент убийства Моиза – 7 июля - предприниматель находился в США, и он никак не связан с этим преступлением. Они попросили палестинское руководство вмешаться и потребовать его освобождения.
По сообщению турецких СМИ, срок задержания Хандала местный суд продлил на 40 суток. Сообщается, что у палестинского бизнесмена есть гражданство Гаити. По данным СМИ, ему принадлежал дом, который арендовал один из участников заговора, и он мог быть одним из тех, кто спланировал это преступление.
В интервью Miami Herald министр иностранных дел и экс-премьер Гаити Клод Жозеф назвал арест Хандала «огромным шагом» в расследовании убийства президента. «Я сам более чем полон решимости добиться, чтобы правосудие восторжествовало по отношению к президенту и сделать так, чтобы дань уважения была отдана его союзникам, его семье и, что более важно, стране, - сказал Джозеф. - Добившись справедливости, мы отдаем дань уважения всему народу».
Отметим, что по этому делу уже задержаны не менее 44 подозреваемых. Аресты проводились не только в Гаити, но по всему миру. Среди них - офицер запаса колумбийской армии, задержанный на Ямайке и сотрудники полиции Гаити. По подозрению в причастности к убийству президента разыскиваются бизнесмен из Венесуэлы, бывший сенатор Гаити, а также группа колумбийских военных, прошедших подготовку в США.
Пока неясно, будет ли Хандал экстрадирован на Гаити.
Напомним, что утром 7 июля Жовенель Моиз был застрелен в Порт-о-Пренсе.