Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az из Дубая, перед официальной церемонией состоялась встреча министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Туна аль-Марри с азербайджанской делегацией. В ходе встречи министр аль-Марри поблагодарил Азербайджан за поддержу, оказанную выставке со стороны Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены двусторонние связи и вопросы расширения взаимных инвестиций.

В Дубае продолжает свою работу Всемирная выставка «Экспо 2020», в рамках которой накануне состоялся Национальный день Азербайджана.

Затем на площади Аль-Васл Плаза состоялась официальная часть церемонии по случаю Дня Азербайджана.

Открывая мероприятие, исполнительный руководитель Дубай Экспо 2020 Иссам Казым передал свои поздравления по случаю Национального дня, организованного в рамках выставки.

Он высоко оценил участие Азербайджана в этом престижном мероприятии, а также рассказал о широких экономических и культурных связях между Азербайджаном и ОАЭ.

В свою очередь, принимавший участие в церемонии помощник президента Азербайджана Анар Алекперов передал поздравления руководству и народу Объединенных Арабских Эмиратов за организацию выставки.

Анар Алекперов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию дружественных связей с ОАЭ, имеющими общие культурные, исторические и религиозные ценности. В следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между двумя странами.

Помощник президента Азербайджана добавил, что в настоящее время между Азербайджаном и ОАЭ существует успешное сотрудничество в различных сферах. Азербайджан является одним из основных туристических направлений для граждан ОАЭ, между странами также развиваются связи в экономической и инвестиционной сферах.