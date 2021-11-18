Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обсуждая с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом Еврейского государства Ицхаком Герцогом двусторонние отношения, назвал связи Турции и Израиля чрезвычайно значимыми для достижения безопасности и политической стабильности на Ближнем Востоке.

После того, как президент Турции и первые лица Израиля обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе, возникли реальные предпосылки возвращения Анкары и Тель-Авива на прежний уровень стратегического сотрудничества. Таково мнение израильского политолога, бывшего посла Израиля в России Цви Магена.

По словам Магена, в прошлом две страны имели самые тесные связи в политической и военной сферах, после чего наступил долгий кризис в отношениях.

«О причинах нынешних подвижек к сближению можно лишь догадываться, - отметил израильский политолог. – Однако сегодня важно лишь то, что Израиль приветствовал предложение Турции отбросить в сторону политические разногласия и поднять уровень двухсторонних отношений. В Израиле эту новость считают реальным прорывом в израильско-турецких контактах и расценивают личное вмешательство Реджепа Эрдогана в судьбу двух израильских туристов, как заинтересованность турецкого лидера в устранении проблем, стоящих на пути восстановления былого доверия между двумя странами. В ответ израильские политические лидеры выразили готовность развивать новые направления сотрудничества с Турцией».

Интересно, что даже во времена кризиса, когда на высшем политическом уровне царило отчуждение, когда стороны обменивались резкими выпадами, а уровень дипломатического представительства был минимальным, израильско-турецкие связи не прерывались. Наши туристы по-прежнему отдыхали на турецких курортах, а уровень экономических связей между Турцией и Израилем неизменно рос.

По словам Цви Магена, между Анкарой и Тель-Авивом есть множество точек совпадения интересов, что в первую очередь касается совместной работы по отражению угроз в регионе Ближнего Востока. К примеру, борьба с терроризмом остается актуальной проблемой для обоих государств.

По мнению эксперта, от израильско-турецкого сближения выиграет и Азербайджан, которому удалось одновременно и, что особенно важно, открыто наладить стратегическое сотрудничество и с Израилем, и с Турцией. Судя по всему, Азербайджан – это одна из наиболее предпочтительных стран на карте мира для реализации совместных израильско-турецких проектов в сферах энергетики, экономики, высоких технологий и т.д.