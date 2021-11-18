Французы нашли "руку Америки" в лабораторном происхождении COVID

"Центральное место в загадке происхождения коронавируса занимает вопрос о том, как вирус, обнаруживаемый у подковообразных летучих мышей в пещерах на юге Китая, оказался в городе, расположенном в тысяче миль к северу, – пишет издание. – Новые данные показывают, что ответ можно искать в Лаосе".

Международная группа экспертов из Франции и Лаоса пришла к выводу, что коронавирус – это результат работы китайских вирусологов, работавших в лаборатории города Ухань. Об этом сообщает один из старейших британских журналов The Spectator.

Дело в том, что недавно французские и лаосские ученые нашли коронавирус в популяции летучих мышей в западной лаосской провинции Вьентьян. Этот вирус оказался самым близким вариантом к SARS-CoV-2, обнаруженным с начала пандемии. У лаосского вируса нет только одного важного элемента в ключевом гене, который и делает SARS-CoV-2 заразным: это так называемый сайт расщепления фурина, особый 12-буквенный сегмент генетического текста.

Кроме того, эксперты обнаружили переписку с инвесторами из правительства США и американского фонда поиска вирусов EcoHealth Alliance. В ней ученые обсуждали вопрос сбора вирусов в популяциях летучих мышей в восьми странах, в том числе в Восточной Азии в 2016–2019 годах. В итоге было принято решение отправить собранные образцы в лабораторию в Ухане, которую финансировали эти же организации.

В письмах речь шла как о переправке данных, так и об отправке образцов — летучих мышей. Так же в переписке сообщалось, что специалисты лаборатории в Ухане работали вместе с учеными из США.

Если это действительно так, тогда становится ясна невнятная позиция американской разведки, которая в конце августа выпустила собственный "секретный" отчет о происхождении коронавируса, в котором не сказала ни "нет", ни "да". То есть не подтвердила и не опровергла ни одну из теорий появления SARS-CoV-2. Несмотря на анализ множества имеющихся разведывательных данных и поиск новых, сотрудники разведки не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу, и документ не содержал убедительных доказательств той или иной версии.