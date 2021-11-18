В сообщении российского посольства указывается, что боестолкновения 16 ноября 2021 года не носили характер спонтанного инцидента. Они являются заранее запланированной и целенаправленной провокацией военно-политического руководства Армении. Для обострения ситуации была предпринята попытка захвата ряда высот в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов и тем самым достижения военного преимущества.

«16 ноября сего года Армения, прибегнув к военно-политической провокации, предприняла попытку широкомасштабной атаки против позиций вооружённых сил Азербайджана в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов на армяно-азербайджанской государственной границе. С целью предотвращения атаки с использованием тяжёлой военной и артиллерийской техники армянских ВС, азербайджанской стороной были предприняты адекватные и действенные меры. В результате произошедших столкновений 7 военнослужащих вооружённых сил Азербайджана стали шехидами, 10 человек получили ранения» , – говорится в заявлении посольства Азербайджана в России. Копия заявления направлена в редакцию haqqin.az.

С целью компенсации тяжёлого поражения в 44-дневной войне Армения начала последовательные провокации против частей азербайджанской армии. 6-7 ноября бывший министр обороны Армении совершил незаконный визит на территории Азербайджана, где временно расположен российский миротворческий контингент и допустил ряд действий подстрекательского и провокационного характера. 29 ноября сего года части вооружённых сил Армении подвергли обстрелу инженерную технику, принадлежащую вооружённым силам Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. В этот же день армянская сторона вокруг озера Гарагёль Лачинского района предприняла попытку размещения 60 военных на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. В результате мер, предпринятых вооружёнными силами Азербайджана, части вооружённых сил Армении были взяты в окружение. Принимая во внимание просьбу российской стороны Азербайджан, в очередной раз, проявив гуманизм, создал условия для возвращения армянских военнослужащих. 13 ноября сего года в окрестностях города Шуша армянские террористы совершили очередной террористический акт против азербайджанских военнослужащих, бросив в них гранату. В результате чего 3 военнослужащих получили ранения.

Посольство Азербайджана подчеркнув хронологию событий, возлагает ответственность за эскалацию напряжённости в регионе на военно-политическое руководство Армении, которое параллельно с предпринятой военной авантюрой на границе, продолжает проводить против Азербайджана кампанию лжи и очернения на международной арене. Азербайджан исходит из того, что международное сообщество должно призвать Армению положить конец безосновательным претензиям к Азербайджану, и в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, обязать Армению предпринять конструктивные шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений, в том числе начать процесс делимитации и демаркации государственной границы.