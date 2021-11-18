«Карабах» одержал еще одну победу и уверенно лидирует
Сегодня матчем «Карабах» - «Кешля» стартовал 11-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» победил со счетом 1:0 благодаря голу Рамиля Шейдаева на 49-й минуте.
«Карабах» укрепил свое лидерство, набрав 26 очков. Ближайший преследователь – «Габала» - отстает на 8 очков.
Завтра и в воскресенье состоятся три оставшихся матча тура: «Зиря» - «Сабаил» (20 ноября, 16:00), «Нефтчи» - «Сабах» (20 ноября, 18:15), «Габала» - «Сумгаит» (21 ноября, 16:00).
Турнирное положение
1. «Карабах» - 26 очков (11 матчей)
2. «Габала» - 18 (10)
3. «Нефтчи» - 17 (10)
4. «Зиря» - 16 (10)
5. «Сумгаит» - 11 (10)
6. «Кешля» - 10 (11)
7. «Сабаил» - 9 (10)
8. «Сабах» - 8 (10).