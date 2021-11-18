Хзмалян: Кочарян - животное, позволившее русским убить армянскую государственность

"Роберт Кочарян – это "троянский конь" или другое животное, через которое российский КГБ вошел в армянскую крепость и убил армянскую государственность". Об этом на своей странице в Facebook написал глава Европейской партии Армении, член Совета Национально-демократического полюса Армении Тигран Хзмалян.

"Троянский конь", или другое животное, через которое российский КГБ вошел в армянскую крепость и убил армянскую государственность, имеет имя и фамилию. Его зовут Роберт Кочарян. Конечно, у него были сообщники, которые открывали ему двери и продолжали его дело, но для истории 2-й президент РА останется не имеющим аналогов, слившись в образе предателя, убийцы и вора», – написал политик.