Террористическая группа РКК/YPG запустила ракеты в районе Африн в Сирии, который граничит с Турцией. Об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции.

По предварительным данным, в результате ударов трое мирных жителей погибли и еще 10 получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Отмечается, что по центру Африна было выпущено 6 ракет. Выявленные террористические цели были немедленно обстреляны турецкими вооруженными силами.