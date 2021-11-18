Тбилиси предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану

Тбилиси выступает с инициативой создать формат переговоров в составе "тройки" стран, в которой бы Грузия, Азербайджан и Армения вели переговоры для установления долгосрочного мира в Закавказье. Об этом 19 ноября в парламенте заявил вице-премьер-министр – глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Нашей альтернативой являются те инициативы, которые мы предлагаем, в том числе и формат "тройки" – трех стран Южного Кавказа. В нем будут участвовать Грузия, Азербайджан и Армения. Тбилиси должен стать платформой для диалога между тремя южнокавказскими странами", – цитирует слова Залкалиани ТАСС.

По его словам, у Тбилиси есть амбиции предложить соседним странам участие в экономических проектах, которые помогут снять напряженность в регионе и установить мир в долгосрочной перспективе.