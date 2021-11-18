Синан Сунгур: Гюлена могли ликвидировать лишь ФБР и ЦРУ

Журналист отметил, что Гюлен умер для турок и Турции, а его здоровье не имеют никакого значения.

"Конечно, сообщения о смерти Гюлена вызывают сомнения. Тот, кто их публикует – совсем не медийная и не близкая к нему личность. Он не указывает, откуда у него информация", – пояснил он.

"Но те новости, которые приходят, говорят, что его организация сейчас переживает кризис, депрессию. Это часть борьбы за лидерство и за финансирование. Здесь в Турции его сторонников сажают в тюрьму, уже посадили очень многих. Его сила и влияние уже пропали, а его смерть может по крайней мере поднять международный интерес к движению", – отметил Сунгур.

Он подчеркнул, что Гюлена охраняют ФБР и ЦРУ, так что убить его могут только сотрудники этих ведомств.

По словам политолога, Турция требует передать ей Гюлена, так как Эрдоган хочет судить его по законам страны. Он предположил, что таким образом хотят устранить эту дипломатическую проблему.

"Когда он жив – требование его экстрадиции мешает развитию отношений Турции и США. А если он мертв – то о нем можно просто забыть. Но, кажется, что США не готовы пока терять пешку в этой игре, поэтому продолжают говорить , что он жив. Значит, он им для чего-то еще нужен", – подытожил Сунгур.