Лукашенко обвинил польских силовиков в нарушении госграницы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушили белорусскую госграницу во время стычек с мигрантами в районе пункта пропуска «Брузги». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си», передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул тот факт, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории. Он также задался вопросом, почему тогда польские силовики из водометов лили воду с ядохимикатами на 100 метров вглубь Беларуси. Помимо этого, глава государства обвинил польскую сторону в том, что на территорию Белоруссии были заброшены светошумовые гранаты. «Вы нарушили государственную границу как минимум», – заявил Лукашенко, комментируя действия Варшавы.