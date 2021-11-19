Азербайджан может помочь России с нехваткой картофеля

По словам замминистра сельского хозяйства России Оксаны Лут, чтобы не допустить роста цен, планируется завозить картофель из стран СНГ. По официальным данным, за последний год оптовая цена на картофель в России выросла на 70 процентов, на капусту - на 70%, на морковь - на 44%.

Специалисты в области сельского хозяйства считают, что, на фоне роста цен на продукты питания, картофель становится во многих семьях основным продуктом питания.

На российских оптовых сельскохозяйственных рынках резко подорожал картофель, и Россия пытается сбить их за счет импорта из стран СНГ, сообщают местные СМИ.

Одной из причин роста цен являются проблемы, создаваемые в ходе уборки урожая погодными условиями. Дождь также негативно сказался и на хранении продукта, поскольку влага приводят к гниению и порче картофеля. Еще одна проблема - отсутствие в России необходимого количества складов для долгосрочного хранения овощей и фруктов. Особенно шокированы ростом цен жители Астраханской области, поскольку эту культуру здесь всегда выращивали в больших количествах. Выяснилось, что основную часть продукта астраханские производители продают в другие регионы России для переработки и упаковки, после чего картофель возвращается на местный рынок, но уже по значительно более высокой цене.

По мнению экспертов, Россия будет закупать недостающие объемы картофеля в Азербайджане и Беларуси.

Директор Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде сообщил корреспонденту haqqin.az, что экспорт картофеля из Азербайджан с каждым годом растет.

«После увеличения производства на 25-30 процентов и строительства инфраструктуры холодильных складов, мы рассчитываем также, что в ближайшие три-пять лет Азербайджан сможет экспортировать и осенние сорта картофеля», - сказал он.

Фикретзаде сообщил о тенденциях, которые наблюдались в течение сезона на рынке картофеля. По его словам, резкое увеличение спроса на картофель в России уже в середине сентября полностью нарушило баланс на региональном рынке. С другой стороны, сильные дожди серьезно затруднили сбор урожая, оптовые компании закупали для хранения большие объемы картофеля, а фермеры, у которых были собственные складские помещения, неохотно продавали свою продукцию, что подстегнуло в итоге рост цен на местном рынке.

В первые дни октября цены на картофель в Азербайджане были в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуация на российском рынке создала «эффект домино» и повлекла за собой рекордный рост цен в соседних Беларуси и Казахстане. В Беларуси вообще наблюдается гиперинфляция цен на овощи. Сократив экспорт в Россию, Беларусь впервые начала завозить картофель из Украины. Также и Казахстан вдвое сократил объем экспорта картофеля в январе-августе 2021 года и увеличил импорт в 2,6 раза.

Ситуация на российском и казахстанском рынках, в свою очередь, не могла не отразиться на рынке Узбекистана, где также наблюдает подорожание на овощи.

Также с начала октября начали расти цены на картофель в Грузии, где картофель сейчас предлагается по максимальной за последние годы цене - 0,35 доллара/кг. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ситуация в регионе не могла не повлиять на азербайджанский рынок, где цены превысили уровень 2019 года. Тем не менее, за первые девять месяцев этого года производство картофеля в Азербайджане выросло на 3,6 процента. В этой связи Фикретзаде считает, что исходя из последних тенденций, можно говорить, что цены на картофель на региональном рынке в ближайшее время стабилизируются.