Направленные на обеспечение благополучия граждан реформы Ильхама Алиева позволили за 3 года и 10 месяцев поднять размер минимальной пенсии на 82% - со 110 до 200 манатов, а также повысить средний уровень пенсионного обеспечения на 60% - с 208 до 331 маната. В частности, пенсия по возрасту возросла на 53% - с 234 до 358 манатов. В целом же годовые расходы на пенсионное обеспечение увеличились на 48% или на 1 млрд 600 млн манатов, составив 4 млрд 880 млн манатов. Учитывая, что пенсионерами в Азербайджане являются 12% населения или 1,2 млн человек, нетрудно представить, какое значение для социальной защиты имеет столь ощутимый рост пенсий.

Обращает на себя внимание и такой сегмент социальной защиты, как пособия и стипендии, охватывающие примерно 8% населения или 800 тысяч человек. В тот же период, в 2018-2021 годах, средний размер пособий вырос на 95%, а максимальный размер стипендий - на 54% и достиг 2.000 манатов. Если прибавить к этому рост числа граждан, получающих социальные пособия, то выяснится, что общее число охваченных пособиями возросло за неполные четыре года в пять раз!

Таким образом, в годовых расходах по пособиям наблюдается рост в 2,5 раза (417 млн манатов), а их общая сумма составляет 696 млн манатов. Годовые расходы по стипендиям возросли в 4,4 раза (310 млн манатов), сумма этих расходов составляет 402 млн манатов. Другими словами, в 2018-2021 годах в расходах по социальному обеспечению наблюдается рост на 60% или на 2,4 млрд манатов, и в настоящее время они составляют 6 млрд 361 млн манатов.

Таким образом, в течение трехлетнего периода Азербайджан достиг 60-процентного роста расходов на нужды социального обеспечения, что более чем в 20 раз (!!) превышает уровень инфляции. Столь мощный социальный рывок – редкое явление в мировой практике соцобеспечения. Тем более, если добавить сюда 26-процентный рост прожиточного минимума, а также увеличение объема среднемесячной адресной социальной помощи на каждую семью на 81% до 270 манатов.

Коль скоро речь зашла о росте уровня соцобеспечения, необходимо отметить его мощную финансовую основу, включающую систему соцстрахования Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), которая находится в ведении Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН). Эффективная работа МТСЗН нашла отражение в серьезных реформах, направленных на устранение пустот в системе социального страхования, оптимизации деятельности Фонда, обеспечении прозрачности в работе с пенсиями и инвалидностью...

С другой стороны, осуществленные меры повысили уровень легализации трудовых отношений. В частности, число трудовых договоров возросло за последние три года примерно на 400 тысяч. Число граждан, имеющих личные счета, также возросло в 2018-2022 годах на 24%, в том числе, за 9 месяцев 2021 года - на 3,6% (156,8 тыс. человек), превысив 4,5 млн человек.

В результате, в поступлениях по соцстрахованию наблюдается заметный рост. Так, по итогам 2021 года, ожидается, что поступления по взносам соцстрахования достигнет 3 млрд 850 млн манатов, что составит рост на 85% или на 1 млрд 764 млн манатов взносов по обязательному государственному социальному страхованию в составе доходов ГФСЗ. А это, в свою очередь, снимает нагрузку на госбюджет и дает возможность существенно снизить выделенные под государственные гарантии средства (трансферты) в ГФСЗ для исполнения ряда бюджетных выплат по видам соцобеспечения.

Доля этого трансферта в доходах Фонда снизится с 38,1% в 2017 году до 21,6% в будущем году. А это значит, что уровень финансовой независимости Фонда повысится до 80%. Впрочем, ГФСЗ планирует снизить и 20-процентную зависимость от госбюджета. Во всяком случае, темпы, взятые Фондом, дают основание говорить об этом с уверенностью.