Концерты в европейских столицах в честь победы над Арменией
При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в ряде европейских стран организованы концерты, посвященные 8 Ноября – Дню Победы. Один из таких концертов прошел в величественном дворце Лихтенштейн в столице Австрии Вене.
В исполнении Венского камерного оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова были представлены произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Aсафа Зейналлы, Ниязи, Васифа Адыгезалова, Джахангира Джахангирова, Фархада Бадалбейли и других.
Произведения, профессионально озвученные лауреатом международных конкурсов Сельджан Насибли и Орханом Джалиловым, рапсодия “Чахаргях”, композиции “Гяранфил” и “Mугамсаягы”, исполненные на таре заслуженным артистом Алиагой Садиевым, были встречены зрителями с большим интересом и аплодисментами.
Концерт в соответствии с величием грандиозной победы нашего народа завершился исполнением музыкального отрывка из балета Кара Караева “Тропою грома”.
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В знаменитом концертном зале классической музыки "Salle Gaveau" в Париже по случаю 8 Ноября – Дня Победы, 9 Ноября – Дня государственного флага и 12 ноября – Дня Конституции состоялся грандиозный концерт под названием “Голос мира”.
На концерте выступили заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, тарист Шахрияр Иманов и лауреат международных конкурсов, композитор-пианист Этибар Асадли. Виртуозных исполнителей сопровождали французские музыканты Самуэль Фихма (контрабас) и Мартен Венгерме (ударные). Зрителям в стиле этно-джаза были представлены азербайджанские народные песни “Сары гялин”, “Гара гашын весмеси”, произведения таких выдающихся композиторов, как Узеир Гаджибейли, Фикрет Амиров, Саид Рустамов, и авторские сочинения.
Участвовавшим в мероприятии гостям были розданы брошюры "Karabakh on the cusp of revival" ("Карабах на пороге возрождения"), подготовленные при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. B брошюрах нашли отражение фотофакты, разоблачающие вандализм, совершенный Арменией во время 30-летней оккупации территорий Азербайджана, уничтожение ею наших городов и сел, памятников культуры и архитектуры. Автор фотофактов – проживающая во Франции фотограф Мая Багирова.
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В столице Чехии Праге состоялся гала-концерт под названием “Семь красавиц на пути славы”, посвященный 8 Ноября – Дню Победы и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.
В концертной программе, состоявшей из бессмертных произведений азербайджанских композиторов, выступили заслуженная артистка, лауреат международных конкурсов Рена Рзаева (фортепиано) и Джанель Наджафли (скрипка). На концерте впервые была представлена пьеса одного из наших современных композиторов Рахили Гасановой “Кельбаджар”. Мероприятие завершилось композицией, посвященной Шуше.
Стихи Лейлы Бейим, посвященные могучему мастеру слова Низами Гянджеви и выдающемуся композитору Кара Караеву, на чешском языке прочитал актер Криштоф Нохинек.
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А в городе Дубай состоялось мероприятие под названием “Встреча Победы” с участием азербайджанцев, проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах.
Перед церемонией в центре Дубая был развернут крупноразмерный флаг Азербайджана, развевавшийся на Джыдыр дюзю во время поездки представителей диаспоры в Шушу.
Принимавший участие во встрече советник по судебным и религиозным вопросам Министерства по президентским делам Объединенных Арабских Эмиратов Саид Али бин аль-Саид Абдул Рахман аль-Хашим поздравил азербайджанский народ с этим замечательным днем, пожелал мира и процветания. Официальный представитель ОАЭ отметил, что президент Ильхам Алиев постоянно уделяет внимание развитию связей с исламскими и арабскими странами, что отношения между двумя государствами с каждым днем развиваются.
Мероприятие было продолжено художественной программой.
Отметим, что все концерты начались с озвучивания государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.