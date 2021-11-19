Концерты в европейских столицах в честь победы над Арменией

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в ряде европейских стран организованы концерты, посвященные 8 Ноября – Дню Победы. Один из таких концертов прошел в величественном дворце Лихтенштейн в столице Австрии Вене.

В исполнении Венского камерного оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова были представлены произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Aсафа Зейналлы, Ниязи, Васифа Адыгезалова, Джахангира Джахангирова, Фархада Бадалбейли и других.

Произведения, профессионально озвученные лауреатом международных конкурсов Сельджан Насибли и Орханом Джалиловым, рапсодия “Чахаргях”, композиции “Гяранфил” и “Mугамсаягы”, исполненные на таре заслуженным артистом Алиагой Садиевым, были встречены зрителями с большим интересом и аплодисментами.

Концерт в соответствии с величием грандиозной победы нашего народа завершился исполнением музыкального отрывка из балета Кара Караева “Тропою грома”.

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