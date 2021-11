Концерты в европейских столицах в честь победы над Арменией

* * *

В знаменитом концертном зале классической музыки "Salle Gaveau" в Париже по случаю 8 Ноября – Дня Победы, 9 Ноября – Дня государственного флага и 12 ноября – Дня Конституции состоялся грандиозный концерт под названием “Голос мира”.

На концерте выступили заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, тарист Шахрияр Иманов и лауреат международных конкурсов, композитор-пианист Этибар Асадли. Виртуозных исполнителей сопровождали французские музыканты Самуэль Фихма (контрабас) и Мартен Венгерме (ударные). Зрителям в стиле этно-джаза были представлены азербайджанские народные песни “Сары гялин”, “Гара гашын весмеси”, произведения таких выдающихся композиторов, как Узеир Гаджибейли, Фикрет Амиров, Саид Рустамов, и авторские сочинения.

Участвовавшим в мероприятии гостям были розданы брошюры "Karabakh on the cusp of revival" ("Карабах на пороге возрождения"), подготовленные при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. B брошюрах нашли отражение фотофакты, разоблачающие вандализм, совершенный Арменией во время 30-летней оккупации территорий Азербайджана, уничтожение ею наших городов и сел, памятников культуры и архитектуры. Автор фотофактов – проживающая во Франции фотограф Мая Багирова.