В рамках информационно-аналитической программы «Соседи» телерадиоведущий Гия Саралидзе и российский военный эксперт Михаил Ходарёнок обсудили недавние столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами на границе в Кельбаджарском и Лачинском направлениях, а также поговорили о том, к кому ещё, кроме России, может обратиться за помощью Армения.

М.Ходарёнок отметил, что с геополитической точки зрения Армения мало кому интересна.

«Этот участок территории (имеет ввиду Армению – ред.) никому не интересен. Не в обиду будет сказано всему армянскому народу. Он мало кому интересен, чтобы со всей решимостью с шашками нагло врубиться в этот процесс», – подчеркнул эксперт.