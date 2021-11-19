Анкара и Вашингтон обсудили Карабах

Состоялся телефонный разговор пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Одной из тем разговора было постоянство мира и стабильность в Карабахе, сообщает сайт турецкого телеканала NTV.

Также стороны обсудили политическую ситуацию и гуманитарную помощь Афганистану, территориальную целостность Сирии и очистку ее территории от терроризма, политический процесс и выборы в Ливии, развитие событий на востоке Украины, проблему мигрантов на польско-белорусской границе и Восточное Средиземноморье.