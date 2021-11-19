Стрельба и жесткий разгон акции "актикоронавирусников" в Голландии ВИДЕО
В Роттердаме (Нидерланды) проходит акция протеста против антикоронавирусных ограничений.
По информации телеграм-каналов Shot, акция переросла в жёсткие столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Демонстранты закидывают полицейских фаерами и булыжниками, поджигают машины, стреляют в них фейерверками и крушат витрины магазинов.
Силовики разгоняют толпу слезоточивым газом и водомётами. На улице слышна стрельба.
Отмечается, что в связи с тем, что в Голландии были зафиксированы рекордные показатели по заболеваемости, правительство страны ввело серьезные ограничения.