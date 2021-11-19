В Украине вновь сетуют на российских шпионов ВИДЕО
Экс-руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил в эфире телеканала «Украина 24», что российский «крот», действующий в органах власти страны, мог сорвать операцию по задержанию летом 2020 года 33 россиян.
«Это провал. Каковы причины провала? Первое – у нас есть «крот», который работает на Россию. Вторая причина провала – это наша плохая подготовка. Третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси», – сказал Бурба.
Опираясь на свой опыт, он обвинил в провале российских шпионов, которые «сливают и передают информацию врагу».
Отметим, что 12 августа Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о раскрытии и задержании «российского шпиона», который собирал информацию из зоны боевых действий в Донбассе по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ).
5 ноября также Контрразведка СБУ сообщила о том, что разоблачила полковника Вооруженных сил Украины, который возглавлял одно из подразделений. У него была высшая форма допуска. Оказалось, что задержанный – гражданин России и несанкционированно собирал тайные военные документы.