Госдеп назвал условие для признания легитимности талибов

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что "Талибан" должен заслужить легитимность путем борьбы с терроризмом, создания инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств. Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ на письмо, направленное представителями радикального движения, в Конгресс США с призывом разморозить госрезервы бывшего афганского правительства.

"Мы продолжим ясную, откровенную дипломатию в отношении "Талибана". Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и труду", – написал Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.