Трамп поддержал конгрессмена, «покушавшегося» мечом на жизнь Байдена

"Пол - очень уважаемый в Аризоне конгрессмен с твердой позицией по преступности, границам, вооруженным силам и ветеранам. Он постоянно борется за снижение налогов и регулирования и за нашу замечательную вторую поправку (к конституции о ношении оружия – ред. ), которая находится в осаде", – говорится в заявлении Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал конгрессмена-республиканца Пола Госара, которого наказали в конгрессе за публикацию, расцененную как призыв к насилию, передает РИА Новости.

Палата представителей конгресса США проголосовала на этой неделе за резолюцию о необходимости привлечь к ответственности Госара за публикацию анимации, которую расценили как призыв к насилию. Помимо публичного порицания конгресса, парламентарий был исключен из двух комитетов, в которых он состоял.

Ранее Госар опубликовал анимированный ролик, в котором герой с лицом законодателя размахивает мечами перед фотографией президента США Джо Байдена и "убивает" персонажа с чертами демократа Александры Окасио-Кортес. Однопартийцы Окасио-Кортес настаивали, что призывать к насилию в отношении представителей власти в такой или какой-либо другой форме нельзя. Республиканцы в ходе дебатов заявляли, что ничего страшного в кровавой анимации не было.