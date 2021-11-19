Провал медстрахования в Азербайджане наши раскопки
Система медицинского страхования,предполагающая обеспечение конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, во многих странах мира насчитывает более века. После почти двадцатилетних обсуждений и попыток принята эта система наконец и в Азербайджане. Специально было создано и Госагентство по медицинскому страхованию. И в конце прошлого года ТЕБИБ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями страны и новое госагентство объявили, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) на всей территории Азербайджана вступает в силу в 2021 году.
И действительно, в Баку и Сумгаите с апреля этого года, в некоторых районах с марта, а во многих регионах страны и с прошлого года из фонда заработной платы предприятий и компаний государственного и частного сектора отчисляются выплаты в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. То есть практически все работающие граждане страны делают ежемесячные взносы на страхование своего здоровья. А значит могут рассчитывать на бесплатное лечение. Причем, как было изначально заявлено, страхование будет охватывать достаточно широкий спектр медицинских услуг. А в начале этого года тот же ТЕБИБ сообщил, что в его ведение уже переданы более 3500 медицинских учреждений, что подразумевает предоставление бесплатного лечения и обследования во всех государственных больницах, медпунктах и лабораториях.
Понятно, что для любого начинания требуется определенное время на становление, полное задействование предусмотренных механизмов, и менее года для столь серьезного и масштабного проекта, как медстрахование, срок очень небольшой. Тем не менее настораживает, что нареканий и жалоб на лечение в рамках этой системы очень уж много. В Минздрав, другие задействованные в проекте организации, а также в СМИ приходит огромное количество обращения от граждан страны, недовольных, а нередко и возмущенных качеством бесплатных медицинских услуг, предусмотренных обязательным медицинским страхованием. Пишут об этом и в социальных сетях. Деятельность ТЕБИБ и Госагентства по медицинскому страхованию в связи с медстрахованием уже не раз критиковали и депутаты Милли Меджлиса.
Как сообщают в редакцию haqqin.az жители самых разных регионов, «горячая линия» Госагентства по обязательному медицинскому страхованию не работает, и люди не знают, куда обращаться со своими проблемами и жалобами. Главная претензия – почему имеющим медицинскую страховку приходится, как и прежде, оплачивать медицинские услуги из своего кармана.
Справедливости ради надо отметить, что многие все еще не разобрались, как правильно использовать возможности, которые предоставляет обязательное медицинское страхование. Однако и в этом случае определенная вина лежит на ТЕБИБ и госагентстве, не в полной мере организовавших кампанию просвещения граждан в связи с внедрением ОМС.
С чем столкнулись пациенты
Житель Гянджи Закир Ширани рассказал haqqin.az, что ему необходима операция по замене хрусталика (линзы) в глазу, однако в государственной больнице заявили, что у них нет таких материалов. А в Международной больнице Гянджи, с которой у Госагентства по медицинскому страхованию также имеется соглашение, отказываются от проведения операции.
«В государственной больнице настаивают на необходимости замены, но там нет таких линз. Оттуда дали направление в гянджинскую Международную больницу, но там и отказываются делать операцию, причем никакого официального документа, чтобы можно было обратиться в другие клиники, не дают»,- утверждает Ширани.
Причиной отказа, как он считает, является высокая стоимость подобной операции. По медстраховке на нее выделяется 400 манатов, тогда как искусственный хрусталик стоит минимум в два раза дороже.
«Не только я, но и большинство жителей в Гяндже недовольны новой системой. К примеру, в городской больнице №1 имени Аббаса Саххата уже несколько месяцев не работает аппарат МРТ, и пациенты вынуждены обращаться в частные клиники, где все очень дорого. У многих просто нет таких средств…», - пишет он.
Другой обратившийся в редакцию сообщил, что в Объединенной городской больнице №13 в Баку не оказалось необходимых препаратов, чтобы сделать анализы для уточнения диагноза.
«Терапевт заявил, что пропишет мне лекарства и, может быть, я выздоровею. Если же лекарства не помогут, то все же надо будет сделать анализы. Представляете, врач прописывает лекарства без обследования – может, помогут!», - возмущается пациент.
А житель Кусарского района жалуется на то, что в районной больнице, чтобы попасть на УЗИ-обследование, нужно записываться за несколько дней. А хочешь сразу – просто дай врачу врачу 20-30 манатов…
«Под предлогом очереди приходится ждать несколько дней, но стоит заплатить, как про очередь сразу забывают. На вопрос, отчего так, медработник отвечает, что это общемировая практика…», - рассказывает он.
Почему недовольны врачи
Претензии к ОМС не только у пациентов, но и у врачей. А ведь казалось бы, теперь тем, кто лечит застрахованных пациентов, помимо зарплаты начисляются и бонусы за каждого принятого больного. Но большинство медработников недовольны новой системой. На условиях анонимности некоторые из них так обрисовали ситуацию.
«Зарплаты и бонусы рассчитывают несправедливо. А стоит потребовать объяснений, как виноватыми тут же объявляют врачей. Помните, как несколько наших коллег, работающих с коронавирусными больными, вынуждены были убрать свои комментарии в соцсетях о низкой оплате их труда, потому что к ним сразу стали «принимать меры»? Вот и у нас так…», - говорит сотрудник бакинской больницы.
Еще один, хирург по специальности, вообще признался в беседе с корреспондентом haqqin.az, что до сих пор не разобрался с системой подсчета и начисления бонусов.
«Вроде бы бонус за каждую хирургическую операцию составляет 24 маната, но выдают общую сумму раз в 3-4 месяца и рассчитывают таким образом, что понять ничего невозможно. Жаловаться нет смысла, все равно окажешься неправым, да еще попадешь в немилость к руководству. Похоже, как считают бонусы, знает только главврач и Аллах…
В среднем мой заработок вместе с зарплатой составляет 1500 манатов. Разве это нормально при нашей ответственной и тяжелой профессии?
Из-за бонусов среди врачей началось прямо-таки соревнование – чтобы заманить к себе побольше пациентов кто во что горазд себя рекламирует. И далеко не всегда побеждают лучшие. У тех, кто стесняется себя пиарить, больных меньше, а значит и зарплата никакая. Более того, они еще и рискуют попасть под сокращение. Получается, что отныне знания и опыт врача ничего не стоят. Я, во всяком случае, уже рассматриваю предложения о работе в частных клиниках. При этом Госагентство по медицинскому страхованию утверждает, что медики чуть не в роскоши купаются. Между тем достаточно заглянуть в социальные сети, почитать отзывы пациентов, чтобы понять, насколько утрачено доверие людей к врачам», - говорит хирург.
О непонятной ситуации с зарплатами медиков говорит и врач- гинеколог.
«Так получилось, что из-за ковида мы только один месяц проработали по страховой системе. Но месяц должны были быть бонусы, однако их нам не добавили. На 200-250 манатов выросли лишь зарплаты педиатров и анестезиологов, и то только потому, что им не начисляться бонусы за каждого пациента», - утверждает специалист.
Недоволен и врач Кусарской районной больнице, считая, что расчет зарплат сейчас более чем странный. Так, старшая медсестра получает тысячу манатов, а врачи-специалисты меньше 500, а ведь основная нагрузка приходится именно на врачей и средний медперсонал.
«Как-то все несправедливо. В отличие от Баку в районах очень мало частных клиник, и выбора у врача практически нет. Поэтому все молчат и продолжают работать», - делится врач.
Депутаты требуют отчета
Депутаты Милли Меджлиса тоже считают, что у ТЕБИБ и Госагентства по медицинскому страхованию много недоработок. Депутат Гудрат Гасангулиев вообще заявил, что ТЕБИБ давно превратился в провальную структуру.
«Почему руководители медицинских учреждений не обращаются к президенту по поводу проблем в сфере обязательного медицинского страхования? Если те, кто за него отвечают, не справляются, пусть признаются в этом, и специалисты будут приглашены из-за рубежа», - призвал парламентарий в одном из своих выступлений.
А депутат Рази Нуруллаев сообщил корреспонденту haqqin.az, что с жалобами на ОМС к нему в неделю обращаются не менее десяти граждан. И среди них немало членов семей шехидов и ветеранов войны, то есть тех, к кому должны уделять особое внимание. А в регионах вообще большая часть населения все еще не может воспользоваться преимуществами такого страхования.
«Указ об обязательном медицинском страховании был подписан еще в 1999 году. Сейчас подходит к концу 2021-й, но эта система до сих пор толком не функционирует. Медицинские учреждения под разными предлогами выпроваживают пациентов со страховкой. Заявляют, что то или иное заболевание не включено в список лечения по ОМС либо что не могут предоставить его в своей больнице. Граждан перенаправляют в другие больницы, но и там их не принимают. Врачи с пренебрежением смотрят на пациентов, которые пришли по медстраховке», - утверждает депутат.
Рази Нуруллаев одну из проблем этой сферы видит в низкой заработной плате работающих с застрахованными пациентами врачей.
«Бонусы за пациентов с ОМС выплачиваются раз в три-четыре месяца, - отмечает он. – И получается, что раньше врачи и средний медперсонал зарабатывали больше. Несмотря на то, что медицинские услуги в Азербайджане были бесплатными, пациенты всегда оплачивали хирургические операции, обследование и анализы. Теперь же на это делают отчисления из зарплаты, но добиться бесплатного лечения, как это предусмотрено новой системой, почти невозможно. Медуслуги стали попросту недоступны, и ничего кроме стресса от хождения из одной больницы в другую пациенты они не получают», - негодует депутат.
Понадеявшись на страховку, можно и умереть…
Чтобы не быть голословным, Нуруллаев поведал историю с отцом шехида, в которую ему пришлось вмешаться: «У 73-летнего жителя Имишли, потерявшего на войне сына, возникли проблемы с сердцем. Требовалась экстренная операция. Мы подключились к борьбе за его жизнь. Я связался с и.о.министра здравоохранения Теймуром Мусаевым, и только с его помощью удалось прооперировать отца шехида в Баку. В противном случае он бы скончался. И поверьте, в Азербайджане тысячи больных нуждаются в срочной операции, но не могут на нее попасть».
Система обязательного медицинского страхования применяется уже по всей стране, и большинство лекарств предоставляется государством. К тому же из зарплаты граждан удерживаются страховые взносы. Но в итоге ситуация лишь ухудшилась, и нужны срочные меры, чтобы хоть как-то ее нормализовать, считает он.
«Больницы находятся в подчинении TЕБИБ. Руководство этой организации недавно сменили, но никаких подвижек нет. А главное, по-прежнему нет координации с другими госструктурами. Госагентство по медицинскому страхованию и этот TЕБИБ как будто не слышат друг друга, начинаешь думать, что между ними идет какая-то борьба. И это при том, что TЕБИБ формально находится в подчинении госагентства. А у Минздрава вообще нет полномочий, чтобы что-либо им указывать, хотя все жалобы от населения по-прежнему идут в Минздрав. За рубежом все работающие делают немалые отчисления на медстраховку, но и получают качественные медицинские услуги. У нас же даже из-за небольших проблем этой сферы, решение которых требует от силы месяц, страдают сотни граждан. Кстати, система медицинского страхования давно и нормально работает в соседней Грузии. Почему грузины смогли ее внедрить, а у нас она никак не наладится?», - задается вопросом депутат.
Весьма критично об ОМС отзывается и депутат Руфат Гулиев, по мнению которого деятельность Государственного агентства по медицинскому страхованию требует серьезного расследования.
«В разных сферах в Азербайджане довольно успешно идут реформы, но что касается новой для нас системы обязательного медицинского страхования, то слышишь от своих избирателей одни только только нарекания и жалобы. Могу привести конкретные факты. Несколько месяцев назад ко мне обратились родственники больного, имеющего страховку. Он уже находился в реанимации, но ничего для его лечения врачи не предпринимали. Я связался с председателем этого госагентства Зауром Алиевым, объяснил, что у семьи тяжелое материальное положение, попросил, чтобы на пациента наконец обратили внимание. Предложил, что если несмотря на ОМС нужно заплатить, пусть объяснят это его близким. Затем отправил в агентство документы этого пациента, но ответа не было очень долго. Тогда я направил депутатский запрос, но больного почему-то выписали из больницы. А к тому времени (через полтора месяца!), когда из агентства наконец мне позвонили, человек уже умер. Если так реагируют на запрос депутата, то представьте, что происходит с обращениями простых граждан? Теперь требую, чтобы мне ответили - почему пациентом не занимались на протяжении двух месяцев, ведь речь шла о жизни человека!», - возмущается Гулиев.
В агентстве все спокойно…
И действительно, если послушать чиновников главного ответственного за ОМС - Государственного агентства медицинского страхования, то поводов для беспокойства как бы и нет. Система работает, статистика растет. С большим воодушевлением haqqin.az в агентстве сообщили, что начиная с апреля этого года система медицинского страхования действует по всей стране и что только гражданам Баку, где ОМС ввели с весны, уже оказано свыше 904 тысяч медицинских услуг. Всего же за медицинской помощью по ОМС в стране обратились 1,7 миллиона граждан, которым оказано 3,48 миллиона медицинских услуг. В перечень медуслуг по страховке включено 2550 медицинских услуг. Учтены буквально все виды лечения и обследования, даже дорогостоящие операции, которые, правда, оплачиваются частично.
А если у кого-то возникнут вопросы или претензии к оказываемым услугам, то, пожалуйста, – обращайтесь напрямую в госагентство. Как заверили его сотрудники, со всеми проблемами обязательно разберутся и всем помогут.
Как «напрямую», если «горячая линия» не работает, не уточнили...
Так кто все-таки прав – недовольные пациенты, обиженные врачи, разгневанные депутаты или Госагентство по страхования, которое представило замечательну статистику?
Может, все жалобы от граждан исключительно надуманные, врачи просто не могут разобраться со своей зарплатой за недостатком бухгалтерского образования, а депутаты просто нашли новую тему для своих выступлений и используют ее, чтобы продемонстрировать избирателям свою заинтересованность в их проблемах?
А может, действительно несколько месяцев – это слишком мало, чтобы с ОМС все наладилось и заработало?.. Но тогда вопрос — сколько еще времени надо ответственным структурам, чтобы застрахованные пациенты перестали метаться между больницами и получали качественное лечение, обследование и другие медицинские процедуры?