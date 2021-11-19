Ульвия Худиева, Мурад Самедов, Ильгар Гусейнов, собкоры haqqin.az 03:11

Система медицинского страхования,предполагающая обеспечение конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, во многих странах мира насчитывает более века. После почти двадцатилетних обсуждений и попыток принята эта система наконец и в Азербайджане. Специально было создано и Госагентство по медицинскому страхованию. И в конце прошлого года ТЕБИБ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями страны и новое госагентство объявили, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) на всей территории Азербайджана вступает в силу в 2021 году.

И действительно, в Баку и Сумгаите с апреля этого года, в некоторых районах с марта, а во многих регионах страны и с прошлого года из фонда заработной платы предприятий и компаний государственного и частного сектора отчисляются выплаты в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. То есть практически все работающие граждане страны делают ежемесячные взносы на страхование своего здоровья. А значит могут рассчитывать на бесплатное лечение. Причем, как было изначально заявлено, страхование будет охватывать достаточно широкий спектр медицинских услуг. А в начале этого года тот же ТЕБИБ сообщил, что в его ведение уже переданы более 3500 медицинских учреждений, что подразумевает предоставление бесплатного лечения и обследования во всех государственных больницах, медпунктах и лабораториях. Понятно, что для любого начинания требуется определенное время на становление, полное задействование предусмотренных механизмов, и менее года для столь серьезного и масштабного проекта, как медстрахование, срок очень небольшой. Тем не менее настораживает, что нареканий и жалоб на лечение в рамках этой системы очень уж много. В Минздрав, другие задействованные в проекте организации, а также в СМИ приходит огромное количество обращения от граждан страны, недовольных, а нередко и возмущенных качеством бесплатных медицинских услуг, предусмотренных обязательным медицинским страхованием. Пишут об этом и в социальных сетях. Деятельность ТЕБИБ и Госагентства по медицинскому страхованию в связи с медстрахованием уже не раз критиковали и депутаты Милли Меджлиса. Как сообщают в редакцию haqqin.az жители самых разных регионов, «горячая линия» Госагентства по обязательному медицинскому страхованию не работает, и люди не знают, куда обращаться со своими проблемами и жалобами. Главная претензия – почему имеющим медицинскую страховку приходится, как и прежде, оплачивать медицинские услуги из своего кармана. Справедливости ради надо отметить, что многие все еще не разобрались, как правильно использовать возможности, которые предоставляет обязательное медицинское страхование. Однако и в этом случае определенная вина лежит на ТЕБИБ и госагентстве, не в полной мере организовавших кампанию просвещения граждан в связи с внедрением ОМС.

С чем столкнулись пациенты Житель Гянджи Закир Ширани рассказал haqqin.az, что ему необходима операция по замене хрусталика (линзы) в глазу, однако в государственной больнице заявили, что у них нет таких материалов. А в Международной больнице Гянджи, с которой у Госагентства по медицинскому страхованию также имеется соглашение, отказываются от проведения операции. «В государственной больнице настаивают на необходимости замены, но там нет таких линз. Оттуда дали направление в гянджинскую Международную больницу, но там и отказываются делать операцию, причем никакого официального документа, чтобы можно было обратиться в другие клиники, не дают»,- утверждает Ширани. Причиной отказа, как он считает, является высокая стоимость подобной операции. По медстраховке на нее выделяется 400 манатов, тогда как искусственный хрусталик стоит минимум в два раза дороже. «Не только я, но и большинство жителей в Гяндже недовольны новой системой. К примеру, в городской больнице №1 имени Аббаса Саххата уже несколько месяцев не работает аппарат МРТ, и пациенты вынуждены обращаться в частные клиники, где все очень дорого. У многих просто нет таких средств…», - пишет он.

Другой обратившийся в редакцию сообщил, что в Объединенной городской больнице №13 в Баку не оказалось необходимых препаратов, чтобы сделать анализы для уточнения диагноза. «Терапевт заявил, что пропишет мне лекарства и, может быть, я выздоровею. Если же лекарства не помогут, то все же надо будет сделать анализы. Представляете, врач прописывает лекарства без обследования – может, помогут!», - возмущается пациент. А житель Кусарского района жалуется на то, что в районной больнице, чтобы попасть на УЗИ-обследование, нужно записываться за несколько дней. А хочешь сразу – просто дай врачу врачу 20-30 манатов… «Под предлогом очереди приходится ждать несколько дней, но стоит заплатить, как про очередь сразу забывают. На вопрос, отчего так, медработник отвечает, что это общемировая практика…», - рассказывает он. Почему недовольны врачи Претензии к ОМС не только у пациентов, но и у врачей. А ведь казалось бы, теперь тем, кто лечит застрахованных пациентов, помимо зарплаты начисляются и бонусы за каждого принятого больного. Но большинство медработников недовольны новой системой. На условиях анонимности некоторые из них так обрисовали ситуацию. «Зарплаты и бонусы рассчитывают несправедливо. А стоит потребовать объяснений, как виноватыми тут же объявляют врачей. Помните, как несколько наших коллег, работающих с коронавирусными больными, вынуждены были убрать свои комментарии в соцсетях о низкой оплате их труда, потому что к ним сразу стали «принимать меры»? Вот и у нас так…», - говорит сотрудник бакинской больницы. Еще один, хирург по специальности, вообще признался в беседе с корреспондентом haqqin.az, что до сих пор не разобрался с системой подсчета и начисления бонусов. «Вроде бы бонус за каждую хирургическую операцию составляет 24 маната, но выдают общую сумму раз в 3-4 месяца и рассчитывают таким образом, что понять ничего невозможно. Жаловаться нет смысла, все равно окажешься неправым, да еще попадешь в немилость к руководству. Похоже, как считают бонусы, знает только главврач и Аллах…

В среднем мой заработок вместе с зарплатой составляет 1500 манатов. Разве это нормально при нашей ответственной и тяжелой профессии? Из-за бонусов среди врачей началось прямо-таки соревнование – чтобы заманить к себе побольше пациентов кто во что горазд себя рекламирует. И далеко не всегда побеждают лучшие. У тех, кто стесняется себя пиарить, больных меньше, а значит и зарплата никакая. Более того, они еще и рискуют попасть под сокращение. Получается, что отныне знания и опыт врача ничего не стоят. Я, во всяком случае, уже рассматриваю предложения о работе в частных клиниках. При этом Госагентство по медицинскому страхованию утверждает, что медики чуть не в роскоши купаются. Между тем достаточно заглянуть в социальные сети, почитать отзывы пациентов, чтобы понять, насколько утрачено доверие людей к врачам», - говорит хирург. О непонятной ситуации с зарплатами медиков говорит и врач- гинеколог. «Так получилось, что из-за ковида мы только один месяц проработали по страховой системе. Но месяц должны были быть бонусы, однако их нам не добавили. На 200-250 манатов выросли лишь зарплаты педиатров и анестезиологов, и то только потому, что им не начисляться бонусы за каждого пациента», - утверждает специалист. Недоволен и врач Кусарской районной больнице, считая, что расчет зарплат сейчас более чем странный. Так, старшая медсестра получает тысячу манатов, а врачи-специалисты меньше 500, а ведь основная нагрузка приходится именно на врачей и средний медперсонал. «Как-то все несправедливо. В отличие от Баку в районах очень мало частных клиник, и выбора у врача практически нет. Поэтому все молчат и продолжают работать», - делится врач. Депутаты требуют отчета Депутаты Милли Меджлиса тоже считают, что у ТЕБИБ и Госагентства по медицинскому страхованию много недоработок. Депутат Гудрат Гасангулиев вообще заявил, что ТЕБИБ давно превратился в провальную структуру.

«Почему руководители медицинских учреждений не обращаются к президенту по поводу проблем в сфере обязательного медицинского страхования? Если те, кто за него отвечают, не справляются, пусть признаются в этом, и специалисты будут приглашены из-за рубежа», - призвал парламентарий в одном из своих выступлений. А депутат Рази Нуруллаев сообщил корреспонденту haqqin.az, что с жалобами на ОМС к нему в неделю обращаются не менее десяти граждан. И среди них немало членов семей шехидов и ветеранов войны, то есть тех, к кому должны уделять особое внимание. А в регионах вообще большая часть населения все еще не может воспользоваться преимуществами такого страхования. «Указ об обязательном медицинском страховании был подписан еще в 1999 году. Сейчас подходит к концу 2021-й, но эта система до сих пор толком не функционирует. Медицинские учреждения под разными предлогами выпроваживают пациентов со страховкой. Заявляют, что то или иное заболевание не включено в список лечения по ОМС либо что не могут предоставить его в своей больнице. Граждан перенаправляют в другие больницы, но и там их не принимают. Врачи с пренебрежением смотрят на пациентов, которые пришли по медстраховке», - утверждает депутат.

Рази Нуруллаев одну из проблем этой сферы видит в низкой заработной плате работающих с застрахованными пациентами врачей. «Бонусы за пациентов с ОМС выплачиваются раз в три-четыре месяца, - отмечает он. – И получается, что раньше врачи и средний медперсонал зарабатывали больше. Несмотря на то, что медицинские услуги в Азербайджане были бесплатными, пациенты всегда оплачивали хирургические операции, обследование и анализы. Теперь же на это делают отчисления из зарплаты, но добиться бесплатного лечения, как это предусмотрено новой системой, почти невозможно. Медуслуги стали попросту недоступны, и ничего кроме стресса от хождения из одной больницы в другую пациенты они не получают», - негодует депутат. Понадеявшись на страховку, можно и умереть… Чтобы не быть голословным, Нуруллаев поведал историю с отцом шехида, в которую ему пришлось вмешаться: «У 73-летнего жителя Имишли, потерявшего на войне сына, возникли проблемы с сердцем. Требовалась экстренная операция. Мы подключились к борьбе за его жизнь. Я связался с и.о.министра здравоохранения Теймуром Мусаевым, и только с его помощью удалось прооперировать отца шехида в Баку. В противном случае он бы скончался. И поверьте, в Азербайджане тысячи больных нуждаются в срочной операции, но не могут на нее попасть». Система обязательного медицинского страхования применяется уже по всей стране, и большинство лекарств предоставляется государством. К тому же из зарплаты граждан удерживаются страховые взносы. Но в итоге ситуация лишь ухудшилась, и нужны срочные меры, чтобы хоть как-то ее нормализовать, считает он. «Больницы находятся в подчинении TЕБИБ. Руководство этой организации недавно сменили, но никаких подвижек нет. А главное, по-прежнему нет координации с другими госструктурами. Госагентство по медицинскому страхованию и этот TЕБИБ как будто не слышат друг друга, начинаешь думать, что между ними идет какая-то борьба. И это при том, что TЕБИБ формально находится в подчинении госагентства. А у Минздрава вообще нет полномочий, чтобы что-либо им указывать, хотя все жалобы от населения по-прежнему идут в Минздрав. За рубежом все работающие делают немалые отчисления на медстраховку, но и получают качественные медицинские услуги. У нас же даже из-за небольших проблем этой сферы, решение которых требует от силы месяц, страдают сотни граждан. Кстати, система медицинского страхования давно и нормально работает в соседней Грузии. Почему грузины смогли ее внедрить, а у нас она никак не наладится?», - задается вопросом депутат. Весьма критично об ОМС отзывается и депутат Руфат Гулиев, по мнению которого деятельность Государственного агентства по медицинскому страхованию требует серьезного расследования.