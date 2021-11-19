Кто купит Шекинский винный завод?
Государственная служба по имущественным вопросам приступила к процессу подготовки приватизации Шекинского винного завода, одного из 7ООО предприятий, исключенных 29-го октября этого года по распоряжению главы государства из структуры ЗАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (АПК). Об этом сообщает «Туран».
ООО “ASK Şəki Şərab” переименовано в ООО “Şəki Şərab”, а его уставный капитал снижен с 5 млн. 527,5 тыс. до 4,5 млн. манатов.
Агентство утверждает, что о методе и сроках приватизации завода пока не сообщается.
Завод построен в 2006 году, в поселке Челебихан Шекинского района. Предприятие занимает 0,29 га земли. Имеется административное здание, упаковочный цех, цех по приему винограда, гостевой дом и т.д. Завод оснащен оборудованием итальянской марки «DELLA TOFFOLA» и может перерабатывать за год 3 тыс. тонн винограда. Годовая мощность производства винного сырья - 200 тыс. декалитров или 2,66 млн. бутылок виноградного вина. В 2019 году произведено 10 сортов вина высокого качества под марками “Bouquet Sheki” и “Askona”.
По данным АПК, после передачи на баланс корпорации Шекинский винный завод закупил 400 тонн винограда и прозвел 500 тыс. литров винного материала.