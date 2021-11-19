Кто купит Шекинский винный завод?

Государственная служба по имущественным вопросам приступила к процессу подготовки приватизации Шекинского винного завода, одного из 7ООО предприятий, исключенных 29-го октября этого года по распоряжению главы государства из структуры ЗАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (АПК). Об этом сообщает «Туран».

ООО “ASK Şəki Şərab” переименовано в ООО “Şəki Şərab”, а его уставный капитал снижен с 5 млн. 527,5 тыс. до 4,5 млн. манатов.