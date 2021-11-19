США нашли военный объект Китая в ОАЭ

Секретный проект Китая в порту Халива в Персидском заливе подрывает отношения США с Объединенными Арабскими Эмиратами, предупредили американские официальные лица правительство Эмиратов, пишет The Wall Street Journal.

«Обеспокоенная администрация Байдена предупредила правительство Эмиратов о том, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя странами. По словам людей, знакомых с этим вопросом, после серии встреч и визитов официальных лиц США, строительство было недавно остановлено», – пишет издание.

Речь идет о возведении Китаем в порту Халифа некоего объекта, который разведка США идентифицировала как военный. Этой весной разведывательные службы узнали, что Китай тайно строит военный объект в порту ОАЭ. Эмираты заявили, что о назначении китайского объекта не знали и не согласовывали возведение военной базы или аванпоста на своей территории.

Примечательно, что год назад Вашингтон стал наблюдать за деятельностью КНР в ОАЭ после того, как в пригороде Абу-Даби появился контейнерный терминал. Спутниковые снимки весной 2021 года убедили разведчиков, что Китай строит в ОАЭ военный объект. В сентябре помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил об этом властям Эмиратов, после чего возведение китайского объекта в порту было приостановлено.