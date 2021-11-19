Закир Гасанов собрал генералов из-за ситуации в Лачине и Кельбаджаре

В субботу, 20 ноября, на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание с участием министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, замминистров, командующих родами войск, начальников главных управлений, а также служб министерства. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие уполномоченные офицеры.

Закир Гасанов довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед армией.