Закир Гасанов собрал генералов из-за ситуации в Лачине и Кельбаджаре
В субботу, 20 ноября, на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание с участием министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, замминистров, командующих родами войск, начальников главных управлений, а также служб министерства. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.
К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие уполномоченные офицеры.
Закир Гасанов довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед армией.
На совещании была проанализирована ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента, в частности, боестолкновения, возникшие в результате провокаций противника на Кельбаджарском и Лачинском участках государственной границы.
Было отмечено, что за последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства Министерства обороны. В результате мероприятий, осуществленных командованием армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об исключении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.