Российская делегация на встрече в Минздраве

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с российской делегацией во главе с директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли России Романом Чекушовым.

В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере фарминдустрии, а также развитие сотрудничества в области санитарной авиации.

В своем выступлении Теймур Мусаев указал на успешное сотрудничество между нашими странами во всех сферах, в том числе в области медицины.