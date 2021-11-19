Российская делегация на встрече в Минздраве
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с российской делегацией во главе с директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли России Романом Чекушовым.
В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере фарминдустрии, а также развитие сотрудничества в области санитарной авиации.
В своем выступлении Теймур Мусаев указал на успешное сотрудничество между нашими странами во всех сферах, в том числе в области медицины.
Он также напомнил, что в июле текущего года Баку посетил министр здравоохранения РФ, и в ходе встречи с российским коллегой стороны подписали дорожную карту приоритетных направлений сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.
В своих выступлениях представители российской делегации подчеркнули успешное взаимодействие двух стран в сфере фарминдустрии. Они отметили, что сфера лекарственного обеспечения является одной из важнейших и социально значимых. Было подчеркнуто, что своевременность оказания экстренной медицинской помощи – один из ключевых инструментов сохранения здоровья и жизни человека. Учитывая огромный опыт своей страны в развитии санитарной авиации, представители российской делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве и в этой сфере.
В конце встречи стороны договорились развивать сотрудничество.