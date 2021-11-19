Азербайджанский каратист стал призером чемпионата мира

В решающем поединке в весовой категории свыше 84 кг он победил чилийца Родриго Рохаса. До этого наш спортсмен одолел соперников из Турции, Беларуси, Латвии и Дании, но в полуфинале уступил итальянцу.

Сегодня вечером Ирина Зарецкая (68 кг) выступит в финале, где ее соперницей будет итальянка Сильвия Семераро. На пути к финалу серебряный призер Олимпиады в Токио одолела каратисток из Бельгии, Украины, Бразилии и Австрии.

А завтра наша мужская сборная по кумитэ поборется за бронзу командного турнира. Победив Хорватию, Индию и Японию, сборная Азербайджана уступила Сербии. Затем в утешительной сетке наша команда одолела Северную Македонию и в матче за бронзу будет биться с Узбекистаном.