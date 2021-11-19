МЧС Азербайджана продолжает выполнять задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили в ведомстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами ведомства за минувшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 24 случаям возникновения пожаров и 6 случаям нахождения в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизней людей.

Всего за минувшие сутки сотрудниками МЧС были спасены 9 человек.